En A Concha o en O Ramal, los ganadores del concurso de ideas diseñarán las piscinas y dirigirán la obra

El Ayuntamiento de Vilagarcía todavía no ha decidido si las piscinas previstas inicialmente para la playa de A Concha se construirán en la parcela de O Ramal que ha comprado al Puerto por 1,8 millones de euros, pero lo que sí tiene claro es que los arquitectos que ganaron el concurso de ideas con “Aquavai” se encargarán de la redacción del proyecto constructivo y de la dirección de obra independientemente de la ubicación final de los vasos. De este modo, “si finalmente se decide cambiar el emplazamiento, esto no supondría un coste a mayores para el Concello. No se perdería nada ni nadie saldría perjudicado”, sentencian fuentes del gobierno local.

La propuesta de Alexandre Mouriño Fernández (Vigo) y José Carlos Nunes de Oliveira (Oporto) fue la mejor valorada por el jurado del concurso de ideas fallado el 17 de marzo del año pasado. El premio consistía en 7.000 euros en metálico y la posterior redacción del proyecto de obra y la dirección de la misma, unos compromisos que el Concello mantiene sin variación alguna. Por ambas labores Mouriño y Nunes recibirán unos honorarios de 41.000 euros. Desde Ravella explican que el diseño ganador del concurso era un anteproyecto, por lo que para elaborar el proyecto definitivo “simplemente deberán adecuar su idea al emplazamiento que finalmente se decida”. Fue este mes de enero (el día 10) cuando en una rueda de prensa sobre los fondos Next Generation, la concejala de Urbanismo e Mobilidade, Paola María Mochales, reconoció la posibilidad del traslado. “Compramos una parcela de 6.800 metros cuadrados y hemos firmado un convenio con el Puerto para la apertura de O Ramal, por lo que creo que es el momento de replantearse si las piscinas deben estar en la misma playa o en la parcela de la que estamos hablando ahora”, manifestaba la edil socialista en aquel momento. Vilagarcía sopesa construir las piscinas de A Concha en la nueva zona verde de O Ramal "Lo antes posible" Así, el acuerdo entre Puerto y Concello para abrir O Ramal al mar y crear una gran área de recreo abrió nuevas posibilidades para las láminas inicialmente proyectadas en A Concha. “También se dijo que habrá que definir los proyectos a llevar a cabo tanto en el muelle como en la zona municipal, proyectos que hay que consensuar entre Concello y Puerto para que sea una actuación lo más homogénea y armonizada posible. Eso todavía no se ha concretado”, apuntan portavoces del gobierno vilagarciano. No obstante, la intención del equipo de Alberto Varela es “definirlos con la mayor brevedad posible para ir adelantando trámites”. Mientras no se decida la situación definitiva de las piscinas y no se concreten las nuevas actuaciones en la fachada marítima de la zona de O Ramal, la labor de los arquitectos Alexandre Mouriño y Carlos Nunes queda en stand by. Las piscinas al aire libre en A Concha-Compostela, hasta con hidromasaje El diseño inicial planteado para A Concha por los arquitectos abarcaba un área de 2.092 metros cuadrados con cuatro zonas diferenciadas. Se construirían dos piscinas (una para adultos y otra para niños), además de un tercer vaso más pequeño con chorros de hidromasaje. Todas serían a ras de suelo. Destinados 1,2 millones de los Next Generation a acondicionar la parcela Vilagarcía es la tercera ciudad de España con una mayor subvención en la reciente convocatoria de los fondos Next Generation, solo por detrás de Benavente (3 millones de euros) y de Bilbao (2,6 millones). Aunque la capital arousana solicitó 3,4 millones, la adjudicación de casi 2,5 supuso una gran satisfacción para el gobierno municipal, puesto que esta importante inyección de dinero permitirá “acelerar” la modernización de la ciudad. Los socialistas han decidido dedicar casi la mitad de esos dos millones y medio de euros (concretamente 1,2 millones) al acondicionamiento de la parcela de O Ramal adquirida a la Autoridad Portuaria para habilitar en ella una gran zona de recreo y disfrute ciudadano al aire libre y en plena fachada marítima, blindando así el espacio a eventuales barreras arquitectónicas. Un total de 61 ofertas de toda España, Londres y Oporto El concurso de ideas convocado en 2020 por el Concello de Vilagarcía en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) para construir las piscinas de agua salada en el arenal urbano de A Concha despertó el interés de técnicos de todo el territorio español, y también a nivel internacional, desde Portugal e Inglaterra. Así, entre las 61 propuestas que llegaron a Ravella había procedentes de las cuatro provincias gallegas, de Valencia, San Sebastián, Oviedo, Palma de Mallorca, Madrid, Santander, Alcobendas, Majadahonda, Las Palmas, Barcelona, Toledo, León y Cartagena, además de Londres y Oporto fuera de España. En un primer cribado se seleccionaron nueve anteproyectos, y de ellos resultó ganador “Aquavai”, de Alexandre Mouriño (Vigo) y José Carlos Nunes (Oporto). El segundo galardón, dotado con 3.500 euros, viajó a Majadahonda (Madrid), al arquitecto Pablo Ramos Alderete por “Asteroidea”. El primer accésit, de 2.000 euros, recayó en “Tercer paisaje” de Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo, mientras que el segundo, igualmente de 2.000 euros, fue para “Oasis”, de Eloi Gonçalvez (Oporto). “Petro 2.0”, “Fiuncho” y “Volta do Mar” recibieron menciones especiales.