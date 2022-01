A la tercera va la vencida: Ravella y sindicatos firman la RPT de Vilagarcía quince años después

Primero lo intentó Javier Gago, después Dolores García y en los últimos años Alberto Varela, con Sonia Outón como concejala de Personal. Y a la tercera fue la vencida. El alcalde de Vilagarcía firmó ayer con los representantes de los trabajadores del Concello la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una vieja demanda de la plantilla municipal de la que se empezó a hablar en los despachos de Ravella allá por 2001 pero cuyas negociaciones no comenzaron hasta un poco más tarde. Así, tras más de quince años de idas y venidas, los 305 empleados del Ayuntamiento (entre funcionarios y personal laboral) ya cuentan con la ansiada “hoja de ruta” que define cada uno de sus puestos.

Ajuste salarial en tres años

La puesta en marcha de la RPT (una vez que sea aprobada en pleno y entre en vigor) conlleva un ajuste salarial, si bien ni gobierno ni sindicatos profundizaron en este extremo. Tampoco se especificó la partida que irá consignada en el Presupuesto para costear el primer plazo de la RPT, puesto que se ejecutará en un periodo de tres años (los trabajadores municipales recibirán el 40% en 2022, el 30% en 2023 y el 30% restante en 2024).

Salón Noble

El lugar elegido para la “histórica” firma -como definió el propio Alberto Varela- fue el Salón Noble, la estancia de los actos protocolarios que últimamente está siendo muy utilizada. Allí se rubricó hace unos días el convenio con la Consellería de Sanidade para la construcción del nuevo centro de salud en el edificio de la Comandancia, así como la segunda edición del Plan de Formación Especializada con tres empresas tractoras de la ciudad (Fundivisa, Thune Eureka y Meycatec), entre otros.

Alberto Varela y Sonia Outón agradecieron el talante negociador de los delegados sindicales

Si bien la RPT es un documento interno, Varela destacó su importancia, ya que para un Concello en materia de personal “puede ser similar a un PXOM para la ciudad”.

El primer edil agradeció el diálogo mostrado por parte de los sindicatos en unas negociaciones “en las que siempre tiene que haber cesiones por ambas partes” para llegar a un acuerdo.

"No hay nada más vivo que una RPT"

En este sentido, la concejala de Personal, Sonia Outón, resaltó “el talante negociador” de los representantes de la plantilla de Ravella: “Siempre me encontré con posturas en positivo y eso es algo de agradecer. Esta firma es algo muy merecido y esperado que no fue fácil de conseguir, pero no es el final de nada. No hay nada más vivo que una RPT. Seguiremos trabajando duramente”, se comprometió Outón mientras se fundía en un abrazo con el regidor ante la mirada de varios concejales del gobierno, como Tania García y Luz Abalo, y funcionarios municipales, como la secretaria Rosa Losada (testigo de las intentonas a lo largo de distintos mandatos) o trabajadores del departamento de Recursos Humanos, entre otros asistentes al acto institucional.

Además de a los delegados sindicales, el alcalde también felicitó al conjunto de trabajadores del Concello por su esfuerzo durante la pandemia. “Estuvieron trabajando más que nunca, dando ejemplo. Hoy es un día muy importante para los trabajadores de esta casa”, incidió el primer edil.

CSIF y CIG

Por su parte, los portavoces de la plantilla también manifestaron su satisfacción por el acuerdo, si bien huyendo de triunfalismos y recordando que la RPT no recoge todas las demandas de los empleados públicos. “Quiero agradecer a todos los trabajadores del Concello que hayan esperado tanto, especialmente a los compañeros de la junta de personal y comité de empresa y también al grupo de gobierno, pues tiene que haber buena fe por las dos partes para llegar a un acuerdo. Esto es un punto y seguido. Intentaremos mejorar un poco más este documento y confiamos en seguir manteniendo esta buena sintonía”, declaró José Luis Vila, de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), sindicato con mayoría en los dos órganos de representación (cinco de siete delegados en el comité y cinco de nueve en la junta de personal).

Ramiro Agrelo, también de CSIF, se mostró “contento con esta firma” y convencido de que “seguiremos mejorando”.

La tercera persona que rubricó la RPT por la parte social fue Dina Porral, de CIG (con cuatro miembros en la junta). “El de hoy es un hecho histórico pero no recoge todo lo que el personal quería. Sí que es un documento de base del que partir y estoy contenta”, manifestó la sindicalista.

"No es un documento estático"

Tras las declaraciones de los delegados, el alcalde Varela hizo hincapié en que la Relación de Puestos de Trabajo “no es un documento estático, inamovible”. “Siempre va a haber alguien que a nivel individual considera que sus funciones no se están valorando adecuadamente. Es difícil representar a trescientos trabajadores. Hay que quedarse con que una mayoría muy importante ha visto colmada sus reivindicaciones laborales”, concluyó.