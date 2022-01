La agrupación local de Somos Cambados ha formulado una protesta contra la decisión de la Ruta do Viño Rías Baixas de convocar su asamblea general anual en Pontevedra, en vez de hacerlo en Cambados, como había hecho hasta ahora. Somos Cambados, que forma parte del gobierno municipal de esta localidad, recuerda que el Ayuntamiento cedió un local a la Ruta do Viño en el pazo de Torrado de forma gratuita precisamente para que celebrasen sus actividades en esta villa. De hecho, indica la formación que lidera Constantino Cordal, la sede oficial de la Ruta do Viño está precisamente en este local que les arregló el Concello en el bajo del pazo de Torrado.

“Si necesitasen un espacio mayor, podrían utilizar la Casa da Calzada, el Auditorio de A Xuventude o el Museo do Viño”, indica el portavoz de Somos. Esta formación política ha añadido igualmente que no renuncian a su aspiración de que la sede del Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas se traslade a Cambados, “donde siempre debió estar”. En este sentido, apelan al apoyo mayoritario de los partidos políticos y los concellos de O Salnés para que abandone Pontevedra, ciudad que ni siquiera forma parte del Consello Regulador. Pero para eso, es necesario un compromiso tanto de la Consellería do Medio Rural como del propio Consello Regulador.