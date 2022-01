“Tendría que implantarse una prestación social remunerada para cuidar a hijos positivos”

Es un médico jubilado de 66 años pero ha regresado a la primera línea de la sanidad para ayudar temporalmente en esta sexta ola de la pandemia. Félix Arias es uno de los ocho médicos de familia repescados por el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés para atender telefónicamente a los pacientes COVID, principalmente en lo que se refiere a la gestión de bajas y altas.

– ¿Por qué aceptó la oferta del Sergas de volver a trabajar?

– Me llamaron y la propuesta me pareció interesante. Esto hay que sacarlo adelante como sea. Yo juego con una ventaja, y es que solo atiendo a pacientes COVID. Y todo por teléfono. Aquí no viene nadie a quejarse de dolor de espalda o de otras dolencias. La consulta es mucho más ágil.

– ¿A cuántos pacientes COVID atiende cada día?

– Tengo una agenda hecha por la Gerencia que atiendo de 8.30 a 15.00 horas, pero fuerzo unas diez consultas al día. Por ejemplo hoy tengo 45 y los lunes paso de las 50. Uno de los motivos por lo que muchos nos hemos jubilado es porque las agendas estaban desbordadas, pero en este caso creo que es necesario para poder atender a la gente relacionada con el COVID.

– Hay vilagarcianos que deben esperar hasta cuatro días desde el resultado positivo en coronavirus para lograr hablar con un médico. El teléfono del ambulatorio “echa humo” y pedir cita por internet en ocasiones tampoco es viable porque las agendas de algunos facultativos están cerradas. ¿Qué deben hacer estos pacientes?

– En los teléfonos del centro de salud no solo se atiende COVID. Yo bajo al área administrativa y los trabajadores están colgados del teléfono constantemente. Es cierto que yo mismo he probado a llamar desde fuera y no me coge nadie. Lo que tiene que hacer cualquier persona que ha obtenido un resultado positivo en COVID es aislarse siete días. Seguro que al tercer o cuarto día se contacta con ella. La propia central de seguimiento es la que más citas genera en mi agenda. Me dan el aviso y yo llamo a esas personas.

– ¿Es usted el único médico del ambulatorio de San Roque que gestiona las bajas COVID?

– No. Hay más médicos de cabecera que dan bajas pero yo me encargo de seguir con el proceso administrativo. Doy altas y bajas. Los compañeros tienen las agendas llenas de gente y los enfermos COVID si pueden me los pasan a mí. El principal problema administrativo es que necesitan la baja para el trabajo.

– La conciliación familiar y laboral ya a era complicada antes del COVID, pero ahora resulta una misión posible. Las familias están muy agobiadas cuando hay un niño positivo en casa porque no se dan bajas a los progenitores para su cuidado. ¿Qué opina al respecto?

– En Alemania se dan treinta días al año para estos casos. No tiene sentido dar una baja por cuidar a alguien. Debería ser una prestación social, no una baja por enfermedad. Esta problemática no es de ahora, pero es bueno que haya salido a la palestra para que las autoridades se den cuenta de que hay padres que necesitan esa prestación, que debe ser remunerada.

– ¿Están detectando falsos positivos en test de antígenos?

– No se duda de lo que nos dice el paciente. Tampoco profundizamos más.

– Ahora las PCR solamente se efectúan en casos puntuales.

– Sí. Solo a personal que trabaja en hospitales o centros sociosanitarios.

– ¿A los niños también por no tener la pauta completa de vacunación, no?

– No necesariamente. Se les realiza test de antígenos y nada más.

– ¿Cuántos facultativos de San Roque están ausentes de su puesto del trabajo en la actualidad por distintos motivos?

– No lo sé, pero mis compañeros están “bufando” por la gran cantidad de gente que falta. Faltan médicos y no se sustituyen. Si un médico llama que ese día no puede venir, a los 40 o 50 pacientes de su agenda hay que llamarlos uno por uno para darles otra cita, por lo que ese teléfono ya queda ocupado.

– ¿Entiende las quejas ciudadanas sobre el mal funcionamiento y colapso de la atención primaria?

– La atención primaria no está mal por el COVID. Lleva más de veinte años mal, pero el COVID ha sido la gota que ha rebosado el vaso.

– La administración argumenta que no hay médicos disponibles para cubrir las bajas.

– Desde hace mucho tiempo que no hay médicos porque los que hay en la lista están trabajando, con peores o mejores contratos. Y no hay una bolsa de profesionales para las sustituciones. Se están jubilando los médicos que en los años 70 entramos en manada en las facultades y no hay reposición.

– ¿La opción del teletrabajo para las personas contagiadas es minoritaria?

– Me parece que vi un caso. Pero no por las empresas, sino porque el propio trabajo no lo permite, como por ejemplo operario en una fábrica de conserva.

– ¿Cuántas bajas está tramitando cada día?

– No las cuento, pero bastantes. El paciente puede disponer de ella en la app de Sergas Móbil o se la coge alguien aquí presencialmente.

– ¿Predominan los positivos asintomáticos?

– Los síntomas suelen ser banales. A alguna persona he tenido que prorrogarle la baja pero generalmente con siete días es suficiente.

– ¿Hay de todas las edades?

– Fundamentalmente gente joven, de 20 a 50 años.