Elena Suárez afea al Concello la “desidia” que muestra con Vilaxoán y su consultorio

El Partido Popular de Vilagarcía se mostró ayer sorprendido ante el malestar que ha generado en el PSOE local la visita del gerente del Área Sanitaria al consultorio de Vilaxoán. “No se trataba de una visita institucional, y por lo tanto, no se cursó invitación alguna y podía asistir todo aquel que estuviese interesado en la situación de este centro”, explican. De hecho, recuerdan desde la formación, allí estuvieron presentes representantes de asociaciones vecinales y varios vecinos, reduciendo el malestar del PSOE a una justificación “ante la falta de preocupación del gobierno local por todo este asunto y por todo aquello que le afecte a Vilaxoán”.

La diputada Elena Suárez no dudó en afear al gobierno local “su desidia para con Vilaxoán” y reitera que “el gobierno local no ha movido un dedo por solucionar o interesarse por la situación de este consultorio”. Añade además que “por suerte, el vecindario sabe quien está al otro lado del teléfono cuando surge un problema y quien se mueve por solucionarlo”.

La portavoz municipal, Ana Granja, no duda en tildar de “hipócrita” la actitud del PSOE en lo que se refiere a esta visita. “Parece mentira que les moleste no haber recibido invitación a algo público, cuando la realidad es que en estos siete años, el gobierno local no ha trasladado a la corporación ni una sola invitación, ni para eventos externos ni para aquellos que organiza el propio Concello”. Sin ir más lejos, hace unas semanas “fueron incapaces de invitar al resto de grupos de la corporación al acto de firma de uno de los convenios más importantes de la historia reciente de Vilagarcía, con la presencia del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.