Bum de la construcción en Vilagarcía, con más licencias de obra que en prepandemia

El aumento de licencias urbanísticas se experimenta tanto en las de obra mayor como en las de obra menor. En sendos casos las cifras son superiores a las de los dos años previos. Así, el pasado ejercicio Ravella concedió 172 permisos que requieren la elaboración y presentación de proyecto técnico (se registraron 131 en 2020 y 117 en 2019) y 679 para llevar a cabo pequeñas reformas (526 en 2020 y 666 en 2020).

Las licencias de obra menor son las que no requieren de proyecto e históricamente son las más numerosas. Por el contrario las de obra mayor se corresponden con actuaciones de mayor envergadura y complejidad técnica como edificios, naves o casas de nueva construcción, rehabilitaciones, levantamiento de muros de contención, parcelaciones y segregaciones de terrenos, acondicionamiento de locales, construcción de piscinas...

El incremento de licencias de obra menor se cifra en un 29% y las de obra mayor en un 31,3% con respecto al primer año COVID, cuando la actividad se vio seriamente afectada por el confinamiento y las restricciones sanitarias a consecuencia de la pandemia.

Este importante crecimiento de actividad del sector de la construcción no solo conllevó un aumento de permisos urbanísticos, sino también unos mayores ingresos para las arcas municipales.

Independientemente del importe de las licencias, en concepto de ICIO (Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras) el Ayuntamiento de Vilagarcía recaudó a lo largo de 2021 un total de 592.939 euros, casi el doble que el ejercicio anterior, cuando este tributo apenas reportó a la hacienda local 310.000 euros, un 90% menos.

La memoria del departamento de Urbanismo que dirige la socialista Paola María Mochales también recoge otro grupo de licencias: las denominadas “no constructivas”. A excepción de las de primera ocupación, todas las demás han registrado un incremento en relación a 2020.

Ejemplo de ello son las licencias de actividad, que casi se triplicaron, pasando de 19 a 54 en un año.

También los permisos para la instalación de terrazas en la vía pública sufrieron un repunte si cabe todavía más destacado: de 6 a 22. En este sentido, hay que tener en cuenta que las mesas y sillas en el exterior han supuesto un balón de oxígeno para los hosteleros, puesto que los aforos en interior eran más restrictivos y ha habido épocas en las que solamente se podía atender a los clientes en la terraza.

Como consecuencia de la mayor actividad en la construcción y resto de actividades urbanísticas, los trámites administrativos aumentaron un 34% con la gestión de 936 permisos, 237 más que el año anterior.

Los jóvenes que cobran menos de 24.300 euros al año tendrán ayudas para el alquiler

El PSOE de Vilagarcía se hace eco del Plan de Vivienda 2022-2025 impulsado por el Gobierno central, que entre otros programas incluye uno destinado a los jóvenes. Según explica la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, las ayudas están destinadas tanto al alquiler de vivienda como a la compra.

Los destinatarios no pueden superar los 35 años de edad y el piso o casa para el que solicita la subvención debe ser su domicilio habitual. El límite de ingresos se sitúa en 24.300 euros al año (tres veces el Iprem) y el arrendamiento no puede rebasar los 600 euros (900 en determinadas situaciones). Estas cantidades en el caso de que se trate de una vivienda completa; si estamos hablando de una habitación la ayuda tope se limita a 300 euros (450 en supuestos concretos). En cualquier caso, la aportación pública no puede suponer más del 60% de la renta mensual del inquilino.

Además de “favorecer la independencia de la gente joven para que puedan tener una vivienda digna sin depender de los mayores, estas ayudas crean seguridad en los propietarios de los inmuebles, seguridad en los pagos”, comenta la edil de Urbanismo de Vilagarcía. También desgranó las principales características de las subvenciones para la compra. En este caso están limitadas a concellos de hasta 10.000 habitantes, por lo que la capital arousana se quedaría fuera. Los requisitos de edad (hasta 35 años, incluidos) y de ingresos (24.300 euros al año) son los mismos que en el régimen de arrendamiento. Igualmente el piso o casa debe ser el domicilio habitual (durante al menos cinco años) del solicitante.

En cuanto al importe de la subvención, se fija un máximo de 10.800 euros y la vivienda no puede superar los 120.000 euros de precio de compra.

Por el momento no está decidido cómo ni cuándo se podrán solicitar estas ayudas del Plan de Vivienda 2022-2025, pero “la idea es que el proceso vaya bastante acelerado”, apunta el senador socialista Modesto Pose. Si bien la iniciativa es estatal y por tanto la gestiona el Ejecutivo central, “se espera implicar a las administraciones autonómicas y municipales”, añadió el político vilagarciano.

Cifró en 3.290 millones de euros la inversión que contemplan los Presupuestos del Estado para políticas de vivienda. “El objetivo es que el porcentaje de vivienda pública en España, un 1,6%, se acerque a la media europea, que se sitúa en el 10%”, anotó el senador.

Entre los propósitos del Plan de Vivienda figuran aumentar la oferta de alquiler social, así como la de alojamientos intergeneracionales, precios asequibles para jóvenes y personas con discapacidad o mejoras en la accesibilidad, entre otros.