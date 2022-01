Podemos acusa al gobierno de Vilagarcía del declive del mercadillo

Podemos-Marea da Vila ha presentado una pregunta por escrito dirigida al gobierno de Vilagarcía para que le informe sobre la evolución del mercadillo de los martes y sábados debido a la “paulatina pérdida de puestos que se viene observando desde hace unos años y que se concreta con las nuevas renuncias al final del 2021”, con el desistimiento de tres comerciantes que ocupaban siete puestos, según consta en el acta de una reciente reunión de la junta de gobierno local.

"Falta de confianza"

Además de la influencia de las ventas por internet y de la pandemia, la portavoz de la formación morada, María de la O Fernández, aprecia “una falta de confianza del gobierno local en el mercado ambulante”. “Insistimos en que no cerrar la zona al tráfico los martes y sábado es un error enorme. Esto va a provocar la división del mercado y su reducción por el traslado a la calle Arzobispo Lago, que va a estar llena de obstáculos según se aprecia en el propio proyecto de humanización”, anota la concejala de Podemos, convencida de que el equipo de Varela “no apuesta por el mercado como elemento de dinamización socioeconómica. Si no no se entienden sus decisiones, que van en la línea de menguar el mercado”.

Fernández González recuerda que otras ferias como las de Barro o Padrón “están recuperando la actividad de forma similar a la previa a la pandemia”, por lo que considera que lo que está ocurriendo en Vilagarcía “no es algo intrínseco a los mercados, sino que tiene que ver con las políticas”.