Unidad sindical para exigir un convenio “justo” en la conserva

CIG, UGT y Comisiones Obreras hicieron ayer un llamamiento conjunto a los trabajadores de la conserva para que participen en las jornadas de huelga previstas para el viernes y para los días 3 y 4 de febrero en el sector. Los tres sindicatos exigen con estas movilizaciones un convenio justo en el sector, algo que llevan años demandando.

Durante la rueda de prensa de ayer no dudaron en acusar a la patronal de presionar a los comités para que no acudan a las jornadas de huelga, criticando que la patronal no acepte sus demandas de incremento salarial y equiparación. La concentración el próximo viernes será en la plaza de Galicia a partir de las 11.00 horas y en ella participarán los tres sindicatos.