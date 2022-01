Seguridad y saneamientos, prioridades de Cacabelos en O Grove

El Concello de O Grove ha intensificado las actuaciones de mejora en campos como la seguridad vial, el saneamiento e incluso la obra social. Una de las presentadas en las últimas horas fue la referida al asfaltado de la carretera que conecta a San Vicente do Mar con As Baladas. Un tramo de vial estaba en muy malas condiciones, totalmente deteriorado y en algunos puntos incluso afectado por las raíces de los árboles.

El alto tránsito de vehículos, especialmente en temporada estival, obligó a la inversión de 40.000 euros con una partida del Plan Concellos. El gobierno encabezado por José Antonio Cacabelos también actuó en la zona de Os Campos con una obra de mejora del asfaltado del vial con obras de profundización del saneamiento a tres metros para mejorar la canalización y conectarla directamente con la depuradora de San Vicente do Mar. El alcalde manifestó al respecto que “es una obra financiada con el dinero del Concello de O Grove que ascendió a 33.000 euros y que mejora toda una zona amplia de saneamiento en la zona. Así ahorramos dinero en bombeos y mejoramos esa canalización porque mejoramos muchísimos problemas de atascos y de obturación de las tuberías dando muchos problemas”. Las dos obras suman 73.000 euros de inversión y que están dentro de plan de mejora de las zonas rurales que “seguiremos complementando con más actuaciones en 2022”. Monte da Vila tendrá alumbrado y nuevas aceras Otra de las acciones del gobierno grovense es la construcción de las aceras en Monte da Vila para conectar el centro de salud con el instituto. “De este modo se terminará con los problemas de seguridad vial que reclamaban la dirección y los padres de alumnos del centro”, señalan fuentes municipales. La ejecución de la obra es de tres semanas y está subvencionada por la Diputación con base en el Plan Concellos por valor de 48.400 euros. Por otro lado, además de la acera también se instalará alumbrado. Las obras van a afectar a la zona de aparcamientos, pero no al tráfico que mantendrá el total acceso a la zona del instituto. Esta actuación forma parte del plan de mejora urbana de área de Monte da Vila que se inició con la construcción del Auditorio y la rehabilitación de la antigua escuela.