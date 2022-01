Samuel Lago promete un Cambados "progresista, gallegista, feminista y sostenible"

En apariencia, nada cambia en el paisaje político de Cambados, pues lo único que ha sucedido es que el socialista Samuel Lago ha relevado en la alcaldía a la también socialista Fátima Abal. Pero, bajo la superficie, este movimiento ha supuesto un pequeño temblor en la escena política e inaugura un nuevo ciclo en la villa del albariño.

Fátima Abal se hace a un lado tras seis años al frente del gobierno municipal, con el consiguiente desgaste, personal y electoral; y su puesto lo asume una persona con experiencia (ya fue ocho años concejal en Muxía, y tiene puestos de responsabilidad en el sindicato Unións Agrarias) y proyección de futuro en el PSOE gallego.

A mayores, el tablero de ajedrez de la política de Cambados cuenta desde ayer de manera oficial con una nueva pieza, José Luis González Roma, “Liso”, que releva al frente del BNG a Víctor Caamaño. Queda por ver, en consecuencia, si esto supondrá también alguna modificación de calado en las relaciones entre las tres fuerzas de izquierdas presentes en la corporación. Samuel Lago, de hecho, no negó que quiere dialogar más a menudo con los nacionalistas.

Llegado el momento, les pedirá su apoyo para que pueda haber dos o tres concejales liberados, y no encontrarse solo en el Ayuntamiento tantas veces, como le ocurrió a Fátima Abal en más de una ocasión porque todos sus compañeros de ejecutivo tenían que seguir trabajando en sus empleos anteriores. A cambio, el nuevo alcalde ofrecerá al BNG la posibilidad de que, “puedan participar en aspectos del gobierno”, sin la necesidad de tener que pagar el peaje de entrar en él.

Sus primeras palabras

Samuel Lago fue nombrado alcalde de Cambados y tomó el bastón de mando de manos del regidor en funciones, Constantino Cordal, a las 12.10 horas de ayer. Sucedió en el transcurso de un pleno extraordinario que se desarrolló sin incidentes. Un puñado de vecinos y dirigentes socialistas acudieron a la sesión para acompañar al nuevo alcalde, pero tuvieron que esperar fuera, en la plaza, puesto que las restricciones del COVID limitaban mucho el aforo en el salón de sesiones. Allí, únicamente había espacio para los concejales, los medios de comunicación y un reducidísimo grupo de familiares de Lago, como sus dos hijos, su esposa o su madre, que siguieron la investidura con evidente emoción.

El pleno empezó con la toma de posesión del acta de concejal de “Liso” González, que será el portavoz del BNG en lo que resta de mandato. Inmediatamente después se procedió a la investidura del nuevo regidor. Y no hubo espacio para las sorpresas, si bien el concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal, le echó un poco de sal a la sesión postulándose al cargo. Se quedó en un brindis al sol, pues solo sumó su propio voto. Samuel Lago, por su parte, cosechó los ya esperados de la izquierda, nueve en total.

Tras el simbólico traspaso del bastón de mando y la sesión fotográfica -Cambados se convierte en el primer concello de la comarca que cambia de alcalde en medio del mandato-, Lago pidió la palabra y comenzó su discurso con los habituales agradecimientos. La primera de quien se acordó fue de Fátima Abal, de quien dijo que, “ha sido una alcaldesa excelente y una persona maravillosa”.

Citó los tres grandes proyectos que le gustaría ver encarrilados en lo que queda de mandato, y que son la construcción de la plaza de abastos y del cuartel de la Guardia Civil, y la reurbanización de la fachada marítima de la Ribeira de Fefiñáns. No obstante, Lago también quiso dejar claro que antes que las grandes obras, él piensa en aquellas más modestas pero igualmente necesarias. “Vamos a concentrar el esfuerzo en dotar a la población de todos los servicios básicos”. Tal y como él sostiene, no es de recibo que a estas alturas del siglo XXI siga habiendo viviendas sin acceso a las redes de abastecimiento de agua o de saneamiento, o sin un camino pavimentado. Dijo asimismo que, “vamos a recuperar la grandiosidad de la Festa do Albariño en cuanto la pandemia nos lo permita”. Y anunció que Cambados será un municipio “progresista, galleguista, feminista y sostenible”.

Finalizada su intervención, y concluido el pleno, le llovieron las felicitaciones. Se fundió en un abrazo con Constantino Cordal. El portavoz del PP, Luis Aragunde, se levantó y se acercó a él para desearle suerte. Fátima Abal tomó de la mano a los dos hijos de Lago y los acercó a la mesa presidencial para que pudiesen saludar a su padre. “Está muy orgulloso de ti”, le dijo la exalcaldesa a su sucesor del mayor de los dos. Lago se dirigió a dar las gracias por su apoyo a “Liso” González, abrazó a sus parientes y salió a la plaza a saludar a quienes habían ido con la ilusión de arroparle.

En lo que respecta a las que serán sus primeras gestiones, Lago avanzó que el lunes será sobre todo, “un día de papeleo”, y que está muy centrado en el diseño de las obras del Plan Concellos de este año. También anunció un cambio que, si llega a producirse, sería de gran calado en el proyecto de la plaza de abastos. Así, indicó que existe la posibilidad, “de aprovechar los fondos europeos para construirla”. Esto se haría por si alguna administración se descuelga del convenio firmado en su día.