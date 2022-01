La campaña de vacunación de la gripe avanza con éxito en Vilagarcía

El equipo de Enfermería que está trabajando en el dispositivo de vacunación masiva del COVID en Vilagarcía atendió ayer a más de 400 personas en el recinto ferial de Fexdega, que vuelve a ser el “vacunódromo” de buena parte de O Salnés. Los sanitarios administraron primeras dosis a niños de entre cinco y doce años, ya fuesen “repescas” porque en su día no pudieron vacunarse porque aún no habían cumplido los cinco años, o que no fueron llamados antes porque aún no habían cumplido los doce cuando se vacunó a los adolescentes, pero sí habían soplado ya las velas cuando se inició la campaña de los niños de menor edad.

El equipo de Enfermería atendió asimismo a algunos adultos que querían inmunizarse contra la gripe, pero que por una razón u otra no lo habían hecho todavía. En este sentido, el Sergas comunicó el viernes a los profesionales que la campaña de la gripe se va a extender un poco más de lo previsto porque está funcionando muy bien. En principio, ayer iba a ser el último día que habría dosis para la población, pero finalmente seguirá administrándose a aquellos que lo deseen hasta el 30 de enero. “La campaña está funcionando muy bien en los recintos de vacunación”, señala uno de los enfermeros que trabajan en Vilagarcía. “Hay un porcentaje importante de personas que se ponen las dos vacunas en la misma cita”, en alusión a la del COVID y a la de la gripe. Hay que tener presente que algunos epidemiólogos han pronosticado que el coronavirus perderá fuerza a medida que avance este año, y que eso propiciará una mayor propagación de otros virus. En consecuencia, algunos profesionales han aventurado que a lo largo de febrero podría producirse una ola de gripe. El traslado de la vacunación a Fexdega permitirá atender a más ciudadanos en caso de que más adelante fuese necesario, puesto que hay más espacio. Con el retorno al recinto ferial también se dejará de emplear como “vacunódromo” infantil el salón de actos del Hospital do Salnés. Fexdega dejó de ser recinto de vacunación tras el acusado descenso de contagios del pasado otoño. Las administraciones creyeron que ya había escampado, y tomaron medidas para retomar una tímida normalidad. Y cuando en diciembre se vio que solo había sido un espejismo, el Ayuntamiento ya había contratado la cesión del espacio para la feria de ocio Fexturrón, de modo que las vacunaciones se trasladaron a la antigua Comandancia de la Marina y al Hospital. Excursión de O Grove Los estudiantes y profesores del instituto Monte da Vila, de O Grove, ya se encuentran en casa. Viajaron en tres autobuses: en uno de ellos iban únicamente las 31 personas que dieron positivo en los test de antígenos; y en los otros dos se distribuyeron los 61 alumnos y docentes que no se contagiaron, al menos inicialmente. La expedición llegó a O Grove a primera hora de la noche del viernes, y durante la mañana de ayer sábado se le hizo en el instituto una PCR a todos los negativos, para verificar si hay o no más personas infectadas. Los resultados se conocerán durante el día de hoy. El viaje del Monte da Vila fue al Pirineo aragonés, donde los estudiantes disfrutaron de una semana de actividades en una estación de invierno. Hay más centros educativos de la comarca con viajes previstos de estas características. Un ejemplo es el Castro Alobre de Vilagarcía, que sometió al parecer de los padres continuar o no con el viaje. La mayoría votó que sí. ¿Está pagando A Illa los excesos del San Julián? El municipio de A Illa parece haber entrado en una peligrosa nueva etapa de la sexta ola, ya de por sí explosiva. En la localidad, había el miércoles 110 personas positivas; el jueves, esa cifra se disparó hasta 169; y el Sergas notificó ayer que a media tarde del viernes ya se conocían 222 casos en la localidad. Por lo tanto, en solo dos días se han duplicado las infecciones en A Illa. ¿Es una consecuencia de las celebraciones lúdicas del San Julián del pasado lunes? Fueron muchos los isleños que salieron ese día, y llegaron a circular por redes sociales imágenes de celebraciones en locales de hostelería de grandes grupos de personas, sin mascarilla ni distancia social. En cualquier caso, la situación es mala en toda la comarca, que ya ronda los 3.350 casos activos. En Vilagarcía hay 1.298 personas enfermas en estos momentos (88 más que en la víspera), lo que significa que el 3,5 por ciento de los vilagarcianos tienen el coronavirus actualmente. En Cambados hay 482 positivos, y en O Grove, 300.