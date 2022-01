Estas son las razones de Villanueva para firmar un convenio con la promotora de la mina de Touro

El presidente de Parquistas de Carril, José Luis Villanueva, ofreció ayer una conferencia de prensa para explicar las razones por las que han firmado un convenio de colaboración con Cobre San Rafael, promotora de la explotación de la mina histórica de Touro-O Pino. Ha indicado que gracias a la financiación de la empresa se va a realizar un exhaustivo estudio sobre la situación medioambiental del río Ulla y de su desembocadura en el entorno de los bancos marisqueros de Carril, y que, en todo caso, la franca decadencia productiva que se está percibiendo en las concesiones del libre marisqueo, “no es culpa de la mina”.

José Luis Villanueva compareció en el salón de actos de un hotel carrilexo acompañado por otros dos directivos de Parquistas de Carril. Quiso dejar claro que, “este convenio no es un manifiesto a favor de la mina” ni una “carta blanca” para su reapertura, pero sí matizó sus posiciones pasadas en relación al proyecto. Adujo que, “cuando uno comete un error, sea quien sea, lo sano es corregirlo”, y señaló posteriormente que, “nosotros manifestamos en su momento un no rotundo a la mina. Con este convenio sacamos ese no”. “Si la mina de Touro cumple con la legalidad, no estamos en contra de que abra”, manifestó en otro momento de su comparecencia.

En este sentido, Villanueva admite que en el pasado, “estábamos convencidos de que la mina sería negativa”, pero que cambiaron de opinión, “después de reunirnos varias veces con Cobre San Rafael y de ver los informes”.

De hecho, recuerda que la explotación minera histórica de Touro lleva parada 30 años, “y en este tiempo ha habido buenas cosechas (de marisco), malas y regulares, pero siempre hubo marisco. Lo que nunca pasó es lo que está ocurriendo ahora en Os Lombos, pero eso no es culpa de la mina, es culpa de una mala gestión”.

Por ello, entiende que no se puede demonizar sin argumentos el proyecto de Cobre San Rafael, y que los parquistas de Carril actúan en defensa de sus propios intereses al firmar este convenio, pues la empresa va a financiar al cien por cien dos costosas investigaciones medioambientales en el Ulla y la parte interior de la ría de Arousa, que permitirán conocer los niveles de contaminación existentes en los bancos marisqueros. “Esto no va en contra para nada de la Plataforma en Defensa da Ría”, dijo Villanueva en otro momento.

El primer estudio servirá para cuantificar la presencia de metales pesados en el Ulla y la ría, mientras que el segundo evaluará la calidad física y química del agua en tiempo real en dos estaciones científicas. Ambos estudios tienen una duración de tres años y serán elaborados por técnicos especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidade de Santiago. Está previsto que los trabajos arranquen entre este mes y el próximo.