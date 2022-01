La búsqueda de PXOM vuelve a enfrentar a Cacabelos con la Xunta

Aunque la oposición municipal lo señala a él y lo acusa de actuar con “desidia”, José Cacabelos, el alcalde socialista de O Grove, no da crédito.

Se muestra tan sorprendido como enfadado, tras conocer que la Consellería de Cultura emitió un informe desfavorable en relación con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM ) aprobado inicialmente por la Corporación el pasado verano.

Y asiste con “estupor” a este nuevo episodio por varias razones: “porque se filtró el informe desfavorable a la prensa antes de enviarlo al Concello, porque esto supone un nuevo retraso en la tramitación, porque la Xunta estaría planteando reparos que no puso durante la tramitación del expediente realizada en los últimos años y porque parece que todo son zancadillas y que no hay interés en que aprobemos el documento”.

Dentro de seis meses nos dirá que falta una coma o una interrogación en alguno de los planos, y así eternamente José Cacabelos Rico - Alcalde de O Grove

Lo más preocupante, a su juicio, es que “se vuelve a retrasar todo el proceso, porque ahora tendremos que contestar a Patrimonio, que después tendrá que analizar nuestra respuesta y emitir un nuevo informe, por lo que dentro de seis meses nos dirá que falta una coma o una interrogación en alguno de los planos, y así eternamente”.

Esto lo lleva a reiterar una crítica que ya hizo hace meses, en relación con lo enfarragoso de los trámites a realizar.

“Todo esto agota a cualquiera y permite entender por qué la mayoría de los colegas alcaldes que conozco no tienen intención alguna de tramitar un PXOM, puesto que saben que el proceso es desesperante a causa de los excesivos impedimentos que ponen la Xunta y el Estado, que de este modo lo único que consiguen es quitar las ganas a cualquiera de gestionar este documento urbanístico”, reflexiona.

“Es mucho más fácil dejarlo en el cajón y que lo haga otro"

A lo que añade que “es mucho más fácil dejarlo en el cajón y que lo haga otro, y al final nadie lo hace”.

En su caso decidió intentarlo, de ahí que lamente la postura de la Xunta tras comprobar que “desde que mandamos la aprobación inicial del PXOM en junio todo han sido informes negativos, y seguramente cuando contestemos cogerá el expediente otro técnico y pondrá otras pegas diferentes”.

En resumen, que “o se simplifican los trámites o se necesitarán 30 años para sacar adelante un documento de estas características”, espeta Cacabelos cuando muestra su “absoluta extrañeza” por el informe desfavorable remitido ahora desde Patrimonio de la Xunta.

O se simplifican los trámites o se necesitarán 30 años para sacar adelante un documento de estas características

Le sorprende tanto porque “en su momento nos entregaron, con cuatro años y medio de retraso, un informe en el que ya nos comunicaban algunas discrepancias para que corrigiéramos el documento, y así se hizo, a través del equipo redactor”.

Y ahora “resulta que nos envían un nuevo informe, al día siguiente de filtrarlo a la prensa, que además puede ser diferente al que nos habían remitido con anterioridad, por lo que no es que no nos ajustáramos a lo que nos mandaron, sino que están cambiando las reglas sobre la marcha”.

Lo que quiere decir es que “ahora Patrimonio tendría que pronunciarse para decir si nos habíamos ajustado o no a las recomendaciones que nos habían hecho, y en lugar de eso nos manda otro informe diferente”.

Llegado a este extremo, Cacabelos sostiene que “no acaba de entenderse este interés de la Xunta por poner obstáculos y airear cada trámite relacionado con el PXOM de O Grove, y no quiero pensar mal, pero el principio de colaboración entre administraciones no lo veo por ningún lado”.

Los conservadores piden al alcalde que abandone la confrontación y acepte “la mano tendida” de la Consellería

La llegada a O Grove de un nuevo informe desfavorable al PXOM impulsado por el gobierno socialista solo tiene un culpable: este partido y su alcalde, José Cacabelos.

Eso es, al menos, lo que considera el PP de Beatriz Castro, que vuelve a denunciar “desidia y dejadez” por parte del ejecutivo, al que insta a ofrecer “la oferta de diálogo y mano tendida que le realiza la Xunta en todo tipo de cuestiones, y que en este caso le llega desde la Consellería de Cultura para tratar de mejorar ese PXOM aprobado provisionalmente en julio de 2021, cuando criticábamos que no se realizara una segunda exposición pública”.

Lo que hizo entonces el gobierno socialista de O Grove “fue reunir las alegaciones presentadas por los vecinos, y no contestadas, para aprobar el PXOM de Cacabelos, pero no del pueblo, ya que ni se reunió con la oposición ni sus compañeros de gobierno para revisar el expediente”, reflexiona la aún líder de los conservadores.

De ahí que, a su juicio, Cultura emitiera un informe desfavorable, después de que el pasado mes de agosto Patrimonio solicitara al Concello una serie de correcciones en el expediente administrativo, por considerar que estaba incompleto, sin que el gobierno local le respondiera”.

El gobierno de O Grove ni siquiera fue capaz de acogerse a la línea de ayudas de la Diputación con la que se repartían 377.000 euros en subvenciones para planes de rehabilitación del patrimonio cultural e histórico Beatriz Castro - Portavoz del PP de O Grove

Asimismo, “la Xunta informa desfavorablemente la parte patrimonial-cultural del PXOM por no recoger las indicaciones realizadas por Patrimonio Cultural en 2019, de tal forma que el PXOM aprobado por el PSOE no garantiza la protección de algunos de los bienes de nuestro término municipal, por no contar con el preceptivo trabajo de campo que los identifique para que sean incorporados al catálogo siguiendo un criterio homogéneo y justificado”.

El mejor ejemplo es, como se indicaba ayer, el yacimiento de Adro Vello, “que debe definirse conforme a los parámetros de la futura incoación de su declaración como Bien de Interés Cultural”.

Pero también el de “varias fábricas de salazón o algunas de las edificaciones tradicionales” de la villa, según explican el PP local y la propia Xunta.

Dicho lo cual, en el equipo de Beatriz Castro lamentan “la preocupante desidia e inacción en la que se instaló el gobierno de O Grove, que ni siquiera fue capaz de acogerse a la línea de ayudas de la Diputación con la que se repartían 377.000 euros en subvenciones para planes de rehabilitación del patrimonio cultural e histórico”.

Lamenta Beatriz Castro que “Cacabelos no pidió esas ayudas y ahora comprobamos que tampoco realizó las correcciones del PXOM que le propuso la Xunta, aportando como explicación su sempiterno victimismo”.

En resumen, que “la gestión por parte del gobierno brilla por su ausencia y se limitada a buscar titulares de prensa y confrontaciones con la Xunta”. De ahí que el PP pida al gobierno meco “que abandone esta forma de actuar y de entender la política, haciendo primar los intereses vecinales sobre los cálculos electorales”.