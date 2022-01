“El saneamiento siempre ha estado algo olvidado porque no se ve, pero es fundamental”

Samuel Lago es el próximo alcalde de Cambados. El nuevo líder socialista de la localidad cuenta con el apoyo de Somos y el BNG para el pleno de investidura, que será este sábado a mediodía. Lago seguirá al frente del área de Obras, pero ahora deberá asumir también la coordinación de un gobierno de coalición en minoría, lo cual obliga a menudo a un difícil encaje de bolillos político para sacar adelante las gestiones en los plenos. Pero no le asusta el reto. Está convencido de que hay margen para mejorar las relaciones entre los tres partidos de izquierdas y tiene la ilusión de dotar a los vecinos de más y mejores servicios públicos.

–Usted es concejal de Obras. ¿Cuáles son prioritarias para usted?

–Intentaremos potenciar las de saneamiento, que es algo que siempre ha estado algo olvidado, quizás porque como va enterrado y no se ve parece que no da votos. Pero en realidad es fundamental, porque estamos hablando de un problema que afecta a la salud pública y a la de nuestro planeta, así que es necesario abordar este asunto en serio y estamos trabajando en un proyecto con actuaciones en varios puntos del concello. Entiendo que antes de pensar en grandes obras, es necesario completar la red de servicios básicos, porque todavía quedan poblaciones sin agua y viviendas habitadas sin acceso rodado.

–¿Qué otros asuntos de gestión pretende impulsar?

–El medio ambiente es muy importante para nosotros, y presentaremos un programa con actuaciones para potenciar aún más el compostaje o el punto limpio móvil. También empezaremos a implantar el quinto contenedor para materia orgánica. Otro asunto que tenemos presente es la necesidad de invertir más en los colegios, aún a sabiendas de que estamos asumiendo obras que son competencia de la Xunta de Galicia. Evidentemente, tampoco renunciamos a los grandes proyectos, como el cuartel de la Guardia Civil o la plaza de abastos, y nos parece fundamental seguir incrementando el gasto en servicios sociales.

–El Partido Popular ha vinculado el relevo en la alcaldía a una estrategia del PSOE.

–No es así. Fátima Abal ya ha explicado los motivos de carácter personal que le llevan a dar este paso atrás. No niego que asumo esta responsabilidad con muchas ganas e ilusión, pero no se trata de ninguna estrategia premeditada. En todo caso, habría que recordarle al actual portavoz del PP que él se convirtió en alcalde de Cambados de un modo muy similar, así que no tiene mucho sentido eso que dice.

–Si solo pudiese nombrar una cosa, ¿cuál es el principal cambio que en su opinión han propiciado los gobiernos liderados por el PSOE con respecto a la etapa anterior?

–Yo diría que la transparencia, el fin del caciquismo, el favoritismo, el mal llamado politiqueo.

–La gestión del relevo ha generado algunos roces tanto con Somos como con el BNG. ¿Tan difícil es acercar posiciones entre las tres fuerzas en Cambados?

–Yo pienso que no. En realidad, somos tres pies del mismo banco. En muchas ocasiones, estamos diciendo lo mismo, pero con distintas palabras. Tenemos muchas más cosas en común de las que nos separan, y los vecinos quieren que las fuerzas de izquierdas nos entendamos. Yo, por mi parte, pondré todo lo necesario para que haya entendimiento entre nosotros.

–Ahora como alcalde deberá dedicar más tiempo a la atención a los vecinos, más teniendo en cuenta que en Cambados no hay concejales liberados. ¿Cómo prevé organizar su trabajo municipal?

–He pedido una excedencia en mi trabajo, y me dedicaré a tiempo completo al Ayuntamiento. Mi idea pasa por estar tres mañanas enteras en el Concello, para gestiones y atención presencial a los vecinos, y dedicar las otras dos a visitar obras, actos institucionales o reuniones.

–¿Continuará al frente de la concejalía de Obras?

–Sí. En realidad no se va a producir una reestructuración de las áreas de gobierno como tal, sino que tan solo se pulirán algunos detalles. No habrá traspasos de competencias.

–¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los cambadeses a dos días de la investidura?

–Que voy a procurar ser un alcalde para todos los vecinos, con independencia de a quien voten.