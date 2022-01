Los brotes en residencias de O Salnés suben a 25 casos y en los institutos a 162

Desde la dirección de la Domusvi de Ribadumia aseguran que están realizando controles y seguimientos de la evolución del virus a las personas que forman parte del centro y que todos los positivos son asintomáticos o con una sintomatología muy leve. Ayer personal sanitario se desplazó a la residencia de Besomaño para realizar PCR a todos los residentes y empleados. Hoy se conocerán los resultados del cribado.

Con respecto a las visitas de los familiares, aunque la Xunta no ha establecido ninguna restricción en este sentido, la dirección de la residencia ribadumiense recomienda que “por precaución limiten las visitas presenciales y que opten por el contacto por vía telefónica o videollamada”.

En cuanto a Divina Pastora, este periódico intentó tanto ayer como anteayer hablar con la dirección del centro sin éxito. El parte de la Xunta cifra en siete los usuarios contagiados de esta residencia vilagarciana, aunque también apunta a seis en la Domusvi y el dato aportado por la propia empresa, más actualizado, habla de diez.

En lo que se refiere al ámbito escolar, los institutos de O Salnés suman 162 positivos. La información oficial sitúa al Cotarelo Valledor como el número 14 de la lista de centros educativos de Galicia con más casos de COVID; registra 39. Le siguen muy de cerca el Castro Alobre con 34 y el Miguel Ángel González Estévez con 32. El otro instituto de Vilagarcía, el Fermín Bouza Brey, contabiliza 17.

En Cambados, el Francisco Asorey suma 24 personas infectadas y el Ramón Cabanillas con 16.

En Infantil y Primaria destacan los 20 positivos del CEIP A Lomba y los 16 del colegio de Carril. En total, existen 1.666 casos activos en centros educativos del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

La coordinadora de asociaciones y entidades vecinales del sur de Vilagarcía (que integran Sobradelo, Faxilde y Esperta Vilaxoán) han decidido aplazar la concentración prevista para el próximo domingo 16 para pedir la reapertura del consultorio médico de Vilaxoán. El motivo es la explosión de casos de coronavirus de las últimas semanas, que todavía no se ha frenado.

La Xunta releva a Miguel Álvarez Deza como jefe de Alertas Epidemiolóxicas

La Xunta ha relevado a Miguel Álvarez Deza como jefe del Servicio de Alertas Epidemiolóxicas, dependiente de la Jefatura Territorial de Sanidade en Pontevedra, un cargo que ejercía desde el año 2018.

La noticia se conoció ayer durante un acto en Pontevedra en el cual la ministra de Defensa, Margarita Robles, participaba acompañada del conselleiro Julio García Comesaña en el “vacunódromo” de la Xunta en Campolongo. Durante las intervenciones de las autoridades a la prensa, los compañeros de Álvarez Deza colgaron un cartel de uno de los ventanales más próximos del edificio administrativo del gobierno autonómico en el que se podía leer desde el exterior la frase “Gracias por todo, Miguel Deza. Gracias por tanto. Tu equipo”.

Al ser preguntado sobre los motivos del cese, el conselleiro de Sanidade reconoció no conocer los detalles: “No sé si fue cesado hoy. Sé que estaba en comisión de servicio y no tengo más datos ahora mismo”. Tampoco quiso aclarar los motivos que llevaron a la Xunta a tomar esta decisión y dijo que “esto entra dentro del esquema de la Jefatura Territorial de Pontevedra, que es quien tiene a estas personas a su alrededor, de su confianza y supongo que habrá algún tipo de motivación o de confianza o de que estaba en comisión de servicios y supongo que terminó; no lo sé con certeza”.

Fuentes de la Consellería de Sanidade matizaron posteriormente a FARO que “no se ha producido ningún cese” y que el doctor “ocupaba una plaza en comisión de servicio y al no renovar su continuidad ahora volverá a prestar servicio en su plaza en Vigo”.