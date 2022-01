Una balada rock para los perros

La banda arousana La Movida estrena videoclip. Ya se había explicado hace unas semanas que se disponía a presentar tres nuevos trabajos, y este es el último de ellos.

Se titula “Miedo y frío”, un tema que incluye imágenes tomadas en Con Negro, A Toxa y la calle Castelao de O Grove que tiene a Virvi Fraga como gran protagonista.

El que es una de las voces de la citada formación se atreve esta vez con una balada rock de composición propia, escrita y cantada en gallego, que dedica a las mascotas, y muy especialmente a uno de sus perros, recientemente fallecido tras ser atropellado cuando paseaban juntos por la isla de A Toxa.

Es así como el productor musical y cámara de televisión y cine canta y cuenta de manera desgarradora el “miedo y frío” que alguien puede sentir cuando pierde a su mascota.

“Miedo por no estar contigo, no sentirte más a mi lado y a que el tiempo haga que acabes en el olvido”, dice este tema.

“Quiero sentir pero ya no siento”, “las horas para mi parecen siglos” o “desde que no estás vago perdido” son algunas de las frases de esta emotiva canción en la que queda claro que los perros pueden hablar sin palabras, incluso cuando no están.