La lamprea empieza a abundar, también en las "pesqueiras" de los romanos

Así lo confirma el sector implicado en su captura, tanto en la zona de actuación del colectivo de los llamados valeiros, que la pescan con las nasas butrón que largan desde sus embarcaciones, como aguas arriba, donde se encuentran las tradicionales pesquerías romanas.

Los concesionarios de estas populares “pesqueiras”, que no son más que construcciones de piedra estratégicamente situadas en el cauce fluvial –para aprovechar las corrientes y atrapar al primitivo pez cartilaginoso–, confían en que el aumento del caudal del río les ayude a seguir aumentando las capturas en las próximas semanas.

Sobre todo, a medida que vayan abriéndose todas ellas, ya que actualmente solo se emplean las de Herbón que están más próximas a los límites fronterizos de Padrón y Pontecesures.

Ese previsible aumento de las capturas debe servir, si el COVID no lo impide en forma de restricciones en la hostelería, para atender la creciente demanda del escurridizo parásito marino, ya que “cada vez son más los restaurantes de toda Galicia que quieren disponer de lamprea del Ulla, y de momento somos incapaces de despachar todos los pedidos”, sostienen los valeiros.

En el mismo colectivo hay pescadores que aseguran que “si pudiéramos disponer de 200 lampreas, no cabe duda de que las venderíamos todas, ya que hay una gran cantidad de pedidos de los restaurantes especializados, donde la demanda de sus clientes no deja de aumentar”.

Lo mejor de todo, apostillan los valeiros, es que “está pasando algo parecido a lo que sucedió durante todo el verano pasado con la nécora grande, y es que después de todo lo que pasó en el año 2020 a causa de la pandemia, la gente tiene ganas de consumir el mejor producto”.

Es por ello que “no les importa pagar un poco más, de ahí que los restaurantes estén haciendo pedidos importantes, y tanto ellos como nosotros cruzamos los dedos para que el coronavirus no obligue a cerrar de nuevo la hostelería”.

Reflexionan de este modo tanto los que ya están pescando, con Ramón Agrasar de Villanueva y su lancha como avanzadilla, como los armadores que prefirieron esperar unos días más antes de comenzar la campaña.

Desde el viernes ya son cuatro embarcaciones activas, pero están autorizadas una quincena, adscritas a las cofradías de pescadores de Rianxo y Carril, por lo que pronto serán más.

Unos y otros confirman que el precio medio ronda los 50 euros por pieza, de ahí que digan que “está siendo un buen arranque de campaña, porque si en un barco pescamos tres lampreas en una mañana podemos obtener alrededor de 150 euros, lo cual no está nada mal”.

Una actividad nocturna

Las nasas empleadas en las pesqueiras son, exclusivamente, de uso nocturno. Esto quiere decir que las redes solo podrán estar colocadas en el agua desde las 20.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente.

Y además se prohíbe la realización de las labores de pesca desde las 8.00 horas de los sábados hasta las 20.00 de los lunes, período en el que deberán levantarse las redes y permanecer fuera del cauce fluvial.

Esos horarios de faena y el descanso semanal aludido no son las únicas cuestiones de obligado cumplimiento a vigilar por los guardarríos dependientes del servicio de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente. Los concesionarios de las pesqueiras también deben tener muy presente que las de Areas y As Vellas deben dejar libre el canal central del río y no podrán trabajar en la denominada “vea”.

Además, “deberán emplearse redes que no causen daño a otras especies piscícolas” y “serán devueltos al agua o entregados al personal de la administración que lo solicite todos aquellos ejemplares que no sean las lampreas capturadas en las pesquerías”, advierte Medio Ambiente.