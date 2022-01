A Illa investiga a locales que incumplieron las normas COVID-19 durante San Xulián

A pesar de llevar ya dos años de pandemia y de que las medidas para evitar contagios se repiten una y otra vez, todavía hay quien sigue siendo incapaz de cumplirlas, sobre todo en eventos festivos como fue San Xulián, el patrón de A Illa. El Concello, a través de la Policía Local, va a abrir una investigación sobre varias publicaciones en redes sociales en las que se aprecian importantes aglomeraciones en el interior de un establecimiento hostelero y a todo el mundo sin mascarilla. Esa imagen corría ayer de móvil en móvil en el pequeño municipio arousano entre e estupor y la indignación de muchos ante un comportamiento tan negligente en un municipio al que el COVID-19 ha castigado muy duramente, especialmente en estas fechas.

Esa imagen se da precisamente cuando A Illa tiene más de un centenar de casos de coronavirus en activo y una incidencia a 14 días de 1.888 casos por cada cien mil habitantes. “No podemos consentir este tipo de situaciones por muy jornada festiva que sea, lo que se ve en los vídeos es una auténtica irresponsabilidad y trataremos de buscar la fórmula para sancionar este tipo de comportamientos que no tienen lógica ninguna”, explicaban ayer fuentes municipales. Visto lo ocurrido en los vídeos que se encuentran en las redes sociales, el Concello teme que el ligero descenso en el número de casos que han experimentado en los últimos días, se vuelva a disparar debido “a la irresponsabilidad de unos pocos, que no han sabido controlar la situación, como hicieron muchos otros hosteleros en esa jornada, en la que no hubo ningún incidente reseñable”. También se va a tratar de comprobar con la Guardia Civil si se respetó el horario de cierre fijado por la Xunta de Galicia y, en caso de que lo hiciesen, aplicar una dura sanción.

Esa situación fue el punto negro de una jornada, la del pasado viernes, en la que los vecinos de A Illa volvieron a honrar a su patrón con traje y corbata y vestido de noche y tacones. Eso sí, la pandemia ha calado hondo en el sentimiento de los isleños ya que el San Xulián resultó un tanto desangelado con respecto a años anteriores.

En lo que respecta a los datos COVID-19, el área sanitaria de Pontevedra-Salnés mantiene 39 pacientes ingresados en planta, treinta de ellos en el Complexo Universitario de Pontevedra, cuatro en el Hospital Quirón y cinco en el Hospital de O Salnés. De ellos, ocho se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Montecelo.

Los datos que maneja el Sergas es que permanecen encerrados en sus casas 7.483 personas en cuarentena tras haber dado positivo.