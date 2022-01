Abal se despide de la Alcaldía con emoción contenida y una reivindicación personal

Hace seis años y medio, Fátima Abal encabezó un gobierno que ponía fin a 28 años de mayorías absolutas del Partido Popular en Cambados. Lo hacía prácticamente como ayer, con un jersey rojo, un pantalón negro y unos zapatos del 37 llegando a la Alcaldía “limpia y me voy limpia, pero con el orgullo de haber dado un cambio de rumbo a Cambados, un cambio que era necesario para todos sus vecinos” y que le deja a la alcaldesa un sentimiento de deber cumplido.

Escoltada por sus compañeros del grupo socialista, Abal llegó a emocionarse, sobre todo al mentar un agradecimiento profundo y sincero a su familia y justificó los motivos de un paso atrás que lleva años anunciándose pero que ha tardado casi dos legislaturas en llegar. Cambiar el rumbo de la política municipal “eliminando privilegios a determinada gente” es uno de los grandes logros con los que se retira, algo que le deja la satisfacción del deber cumplido. Ahora toca enfrentarse a una enfermedad que lleva arrastrando desde hace tiempo sin conseguir curar y a “aspiraciones personales académicas, estoy completando mis estudios de Derecho, con un máster universitario y una diplomatura, que hago a través de una universidad a distancia”. Ese es el camino que quiere seguir “apoyando la lucha al lado de las mujeres y menores que sufren la violencia de género, y que requieren también de un tiempo que hasta el momento, solo tuve sacándole horas a mi descanso nocturno”.

Abal también realizó un extenso análisis de sus años de gobierno, desde su llegada a la Alcaldía , siendo la primera mujer socialista que alanzaba tal distinción en la villa del albariño hasta su marcha, dejando Cambados “mucho mejor de lo que me lo encontré”. La primera edil no dudó en recordar su entrada en el despacho del alcalde, en el mes de junio, en el que se encontró “un presupuesto municipal completamente esquilmado a mediados de año, un millón de euros en facturas sin pagar, la Festa do Albariño sin organizar y mucho desprecio y odio por parte de quien creía que la democracia era una usurpación a su poder, que creían vitalicio”.

Incluso se acordó de su predecesor en el cargo, Luis Aragunde, al que recordó que “hace bien poco, en un pleno dijo que yo no merecía cobrar lo mismo que el y así me puso un salario inferior en 10.000 euros al suyo, sin saber en que se basa para ello, porque yo le dediqué bastantes más horas que el a la Alcaldía y a los vecinos”. También censuró lo que calificó de “injurias y calumnias a mi familia, algo que se demostró en los tribunales, unas artimañas lamentables que buscaban derribar a una alcaldesa socialista que, bajo ningún concepto, querían que se consolidase”.

A diferencia de los anteriores “saldamos las deudas del PP en un año, eliminamos gastos superfluos, sobre todo en comilonas, y hemos puesto este Concello a andar de verdad, convirtiéndolo en accesible a los vecinos”.

Ese trabajo lo hizo con dos gobiernos de coalición, dos gobiernos en los que tuvo que lidiar con varios modos de pensar, muchas veces enfrentados. En el cuatripartito, Abal reconocía ayer que había “más personas liberadas y la carga de trabajo no era tanta, cada uno se encargaba de sus áreas, aunque es cierto que hubo choques y que trabajábamos siempre bajo la amenaza de la moción de censura, pero creo que a través del diálogo siempre conseguimos evitar esa amenaza”.

La situación es distinta en el bipartito, al no existir la posibilidad de una moción de censura pero no contar con más concejales liberados “es muy complicado de sacar adelante, pero es cierto que ya llegábamos mucho más rodados todos y eso nos ha ayudado”.

A la Xunta también le lanzó varios dardos sobre su comportamiento con Cambados durante estos seis años, tildando al gobierno que lidera Núñez Feijóo de “partidista” al no haber colaborado en eventos como la Ciudad Europea del Vino o en el convenio de la plaza de abastos. De todas formas, lo que más le dolió durante estos años fue lo ocurrido con el Salón Peña, “un auténtico insulto a Cambados, un edificio construido con el dinero de los vecinos de Cambados y que la Xunta, a través de Portos de Galicia, nos arrebató, no a este gobierno bipartito, sino a todos los vecinos de Cambados al cerrarle las puertas”.

Saneamiento, peatonalización de Fefiñáns, nuevo Cuartel, impulso al reconocimiento turístico de Cambados, la Ciudad del Vino, las fiestas del albariño o la lucha mantenido contra el COVID por parte del Concello son solo algunas de las cosas de las que se siente orgullosa, pero sobre todo “lo estoy de haber podido escuchar y ayudar a mis vecinos”.

Negociaciones abiertas con Somos y BNG para la investidura de Samuel Lago

Con Abal anunciando su retirada, el Partido Socialista ya ha comenzado a negociar la que será la investidura del nuevo alcalde, Samuel Lago, con las dos formaciones progresistas de Cambados, Somos y el BNG. En principio, Lago apuntaba ayer que “no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema” e incluso, el BNG anunciaba públicamente que respaldará al candidato socialista y Somos forma parte del grupo de gobierno. Con estos últimos, el cambio en la Alcaldía no va a suponer una variación en el pacto de gobierno. Eso sí, Lago reconoce que “tenemos pendiente sentarnos a hacer una revisión del pacto de gobierno, pero era algo previsto”. En lo que respecta a cuestiones como las liberaciones, y con los cambios experimentados en PSOE y BNG, se van a abordar, sobre todo porque el grupo de gobierno lleva todo el mandato quejándose de las dificultades para compatibilizar la actividad profesional con la política. La posibilidad de que, a falta de año y medio para el término del mandato, el BNG pueda entrar en el gobierno es algo que, por el momento, “no se contempla pero al haber un cambio de líderes se valorarán todas las posibilidades, creemos que es el momento para restablecer el diálogo entre las dos formaciones”. El próximo martes, Abal se despedirá en pleno del cargo y el sábado, Lago tomará posesión como alcalde del municipio, al mismo tiempo que Liso González, del BNG, tomará posesión de su acta.