As tradicións son sagradas, e incluso as pandemias non son capaces a frealas. Iso foi o que ocorreu co Apalpador que a Deputación de Pontevedra levou a todos os concellos da provincia, chegando ao corazón de 7.000 nenos, entre eles, un bo feixe de rapaces da comarca do Salnés. A xira nestes lares comezou en Ribadumia, no local social de Barrantes, cunha sesión moi acolledora; en Meis xuntáronse as nenas e nenos dos campamentos no precioso Mercado de Abastos e fíxose unha sesión fantástica coa alcaldesa; en Meaño xuntouse moita xente e foi preciso repetir a sesión porque cando estaba a rematar apareceu máis cativada.

No Grove a intensa chuvia parou xusto no pasarrúas do Apalpador , que actou para a pouca pero estupenda xente que estaba na carpa do mercado de nadal do Concello aproveitando para facer compras, libros, artesanía.... “Unha nai do Pais Vasco coa sua filla cóntanos a historia do Olentxero e mandámoslle saúdos ao noso compadre a través da neniña.”, explicou a figura do Nadal galego. En Cambados fíxose un pasarrúas longo e incluso houbo unha conexión en directo do Apalpador cunha radio doutra provincia explicando o proxecto con música en directo.

Na Illa, despois dun xantar e baño nas augas do mar do parque natural do Carreirón o Apalpador foi á Casa do Concello que se encheu de nenos estendendo a sesión con contos, cantigas e poñendo en valor o espazo natural do Carreirón. En Vilagarcía foi unha fin de viaxe “apoteósica” coas rúas cheas de xente: “cada vez que paramos en minutos xuntábanse mais de 100 persoas”. Foron precisos un total de 6 pases en distintos espazos, nos que a xente tirou dos móbiles para quitar fotos, bailar e cantar cos músicos nunha xornada que comezou ás 19.00 e rematou case ás 22.00 horas.