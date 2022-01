Un espeso manto verde vuelve a amenazar los bancos marisqueros de Vilanova

Los últimos temporales han evitado que se acumulen en la zona de extracción, pero el espeso manto verde que cubre todas las playas de Vilanova preocupa a las mariscadoras, que temen que se acabe convirtiendo en un serio problema para su futuro. Así lo reconoce la patrona mayor de Vilanova, María José Vales Martínez, que augura “un año muy complicado en este tema porque ya nos estamos encontrando con grandes acumulaciones de algas en épocas y lugares donde apenas ocurría”, explica.

De hecho, Valles apunta a que “en diciembre y enero apenas realizábamos tareas de limpieza de algas, pero este año no nos ha quedado otra” e incluso, esas limpiezas se han extendido a una zona como O Esteiro, donde apenas entraban antes. “No existe un lugar donde afecte más, es que tenemos algas desde Rego de Alcalde hasta As Sinas, que era algo impensable hace un tiempo”, señala Vales.

La patrona mayor pide que se realice un estudio sobre la proliferación de algas en la ría “porque no es solo un problema que nos afecte a nosotras, sino que le afecta a casi todas las cofradías”. La sensación que tiene Vales es que en las aguas de la ría de Arousa “hay demasiados nutrientes y estos solo pueden provenir de un vertido importante que no se está controlando, y en eso, las administraciones deben implicarse para acabar con el problema”. De hecho, Vales lamenta que las administraciones no cuenten con las mariscadoras para diseñar proyectos de saneamiento próximos a la costa, “ubicando aliviaderos que acaban arrojando su contenido sobre los bancos marisqueros, como ocurre en Rego de Alcalde, donde nunca se nos ha consultado nada”.

En los próximos días, las mariscadoras de Vilanova comenzarán a limpiar las playas, siempre y cuando las algas se acumulen en la zona de extracción. En ese momento se les presentará otro problema importante a la hora de deshacerse de las algas, donde arrojarlas. Vilanova ya ha experimentado iniciativas de todo tipo, desde acumularlas en una parcela hasta colaborar con vatrios investigadores para buscarles un uso alternativo, pero la única opción viable hasta el momento es que sean retiradas por tractores para convertirse en abono de los campos. Sin embargo, esa opción no está siempre disponible por eso Vales también emplaza a la Consellería do Mar “a que colabore buscando una alternativa; es algo que se lo hemos trasladado en varias ocasiones pero nunca nos han planteado una alternativa”.