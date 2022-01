La Policía Local de Vilagarcía ha tramitado un total de 10 denuncias por diversas presuntas infracciones a la normativa sanitaria registradas en la madrugada de ayer miércoles.

Una de las denuncias se cursó contra un bar de la avenida da Mariña, que seguía abierto a las 5.40 horas de la mañana, saltándose los horarios de cierre marcados por la Xunta y con clientes consumiendo en el interior.

Las denuncias restantes fueron a personas que no llevaban mascarilla (dos casos) y 7 más por saltarse el “toque de no queda”, que prohíbe a las personas que no conviven reunirse y salir juntas entre las 3 y las 6 de la mañana. Algunas de estas últimas infracciones fueron cometidas por clientes del bar denunciado.

Mujer atropellada

Una mujer de 62 años, Carmen B.S., resultó herida de consideración a última hora de la tarde del martes tras sufrir un atropello en la avenida de Vilanova. El accidente se produjo a la altura del número 64 de la citada calle, y la víctima resultó alcanzada por un vehículo cuando cruzaba con sus perros por un paso de peatones.

La Policía Local indica que cuando ya había cruzado un carril de la vía, la mujer fue atropellada por un automóvil BMW conducido por un vecino de Vilaxoán que circulaba por el otro carril. La mujer, que no perdió el conocimiento, fue trasladada al Hospital do Salnés, y de ahí la trasladaron al Álvaro Cunqueiro de Vigo. Un vecino se hizo cargo de los perros.