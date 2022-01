“Antes mis alumnos conocían el Ebro y el Miño pero no tenían idea del Umia o de A Toxa”

Su vasto conocimiento de la historia local y su pasión intacta por seguir alumbrando proyectos le mantienen activo a sus 81 años. Hernando Martínez Chantada tiene tras de sí un trabajo ímprobo en la docencia, involucrándose y promoviendo movimientos de renovación pedagógica. En su haber, más de 50 publicaciones. Ahora, el Concello apela a su saber para convertirlo en piedra angular sobre el que pivotará “Ribadumia, lugar a lugar”, proyecto para recuperar a través de la toponimia.

–¿Cómo nace su pasión por la historia?

–Nació fruto de un cúmulo de avatares de la vida. Yo ejercí como maestro toda la vida, pero no llegué a la profesión como algo buscado, sino fue más bien la profesión la que me encontró a mí. Si acaso, de joven, mi ilusión era estudiar Filosofía en Munich.

–¿Cuándo se inició?

–De joven comencé trabajando en un aserradero de pinos. Luego, atrapado en los 60 por el Servicio Militar, destinado a la Marina, comencé estudiando Náutica en A Coruña. A ello le siguió mi destino en la Escuela Naval de Marín, donde alternaba dando clases a hijos de oficiales, a la alfabetización de reclutas recién llegados... Pronto me di cuenta de que el mar no era lo mío. Fue un hermano que había cursado Magisterio, quien me animó a hacer la carrera. Y así fue. Cuando aprobé el examen escrito, pude solicitar escuela, y me tocó el colegio León XIII de Carril, donde trabajé con Aquilino Iglesias Alvariño. Cuando superé las prácticas, di por cerrado el ciclo, quise aparcarlo e irme a Alemania para estudiar Filosofía en la Universidad de Munich. Pero me dijeron que no podía, que si me iba perdía la plaza.

–¿Y no se planteó cumplir con los dos años y marcharse a perseguir su sueño alemán?

– La verdad, me lo pensé mucho. En Munich tenía a muchos compañeros, y allí se podía combinar estudios con trabajo bien remunerado. Pero, avatares de la vida,tropecé con una jovencita en el baile de Barrantes por San Martiño. Yo, que tenía ya puesto el abrigo y me disponía a marchar, me la topé y le pedí bailar. Y con ella sigo bailando 50 años después (Carmen que es su mujer).

Encuentro con la Filosofía y la Religión

–¿Y lo suyo con la filosofía?

–Desde niño quería estudiar, eso era raro aquí entre nosotros en aquellos años 50. Yo era un ávido lector, y bien lo sabía el cura Don Ramón, que me premiaba siempre con algún libro que, cuando caía en mis manos, leía con premura y luego lo hablaba con el cura. En una visita de un fraile mercedario a la parroquia, al saber de mi ilusión por el estudio, él y don Ramón me propusieron estudiar en un colegio mercedario en Sarria. Yo no quería irme tan lejos, pero mi madre prácticamente me obligó a aprovechar la oportunidad. Sarria, luego estudios en Ciudad Real y tres años en con los mercedarios en Poio. Para poder cursar esos tres años en Poio estaba obligado que aceptar los votos provisionales de la orden por ese tiempo. Reconozco que para mí fueron los años más felices: paseos por Combarro, bañarme en Chancelas, las caminatas por el Castrove… Y los estudios en el monasterio, con la Filosofía de por medio.

-¿Cuáles son sus primeros recuerdos de alumno cómo niño?

–La difícil relación con la lengua. En mi infancia no tenía radio, ni mucho menos televisión, no oía el castellano. Tenía yo unos cinco años cuando, andando con las vacas en una congostra, me di cuenta de que el “pau” que tenía en mi mano, en castellano era “palo”.

-¿Le marcó esa relación con la lengua para luego en su docencia?

–En gran parte, sí, era el vínculo con la lengua y con el territorio. En mis inicios como maestro, cuando le preguntaba a los niños de aquí por un río, me decían el Ebro, el Miño, y nadie me decía el Umia. O cuando les pedía que citaran una isla, lo primero que les venía a la cabeza eran las Canarias, Baleares… Y nadie mencionaba A Toxa o la Illa de Arousa. El programa educativo y la lengua venían desde Madrid, y eso estaba muy lejos de la realidad que los niños tenían ante sus ojos. Ahí me di cuenta de la necesidad de una educación más cercana, que empezara con esa realidad inmediata y con el gallego como lengua, cuando la situación política lo permitió tras la muerte de Franco.

Programación de Ciencias Sociales para EGB

–¿Qué pasos prácticos siguieron a esa propuesta?

–Junto con un grupo de maestros, comenzamos a promover un movimiento renovador, alumbrando “Nova Escola Galega”, “Candea”… Eran organizaciones que impulsaban un trabajo de renovación pedagógica, elaborando materiales cercanos a los niños. Fue así que a mí se me ocurrió crear un equipo de docentes para empezar a escribir los primeros libros de texto en gallego. Una cosa fue escribirlo, otra fue publicarlo, porque nadie quería financiarlo. Después de mucho moverme, por un contacto llegué a Eulogio Franqueira, maestro en Castrelo de Miño, que heredara el grupo Coren. Cuando le presenté el proyecto le encantó, tanto que él mismo financió la publicación del primer libro en gallego para colegios que, en realidad, fue una monografía. El primero era “La agricultura en Galicia”. Le siguió “La pesca en Galicia”, que conseguimos publicarlo gracias al apoyo de Filgueira Valverde. Luego vino la pre-autonomía, la llegada de las competencias educativas… Eran inicios de los 80, y yo mismo asumí la redacción de la primera programación de Ciencias Sociales para EGB en Galicia. Para publicar los primeros libros de texto reglados en gallego, me entrevisté en Madrid con la editorial Santillana, pero la oferta era de tan solo 300.000 pesetas por los textos (1.803 euros de hoy), y el libro para ellos. Luego, a través de Xavier Senín (académico hoy de la Real Academia Galega) nos llegó el contacto con SM: esa fue la primera editorial que los publicó en gallego.

–Uno de sus últimos libros ha sido “Los cruceiros de Ribadumia”. Cuéntenos algo que lamente que se haya perdido de ese tesoro de de la Galicia rural.

–Lo peor ha sido descubrir como en muchos concellos de rural, algunos se han ido apropiando de cruceiros públicos ante la ceguera de las autoridades que no intervenían en defensa de este tesoro colectivo.

Proyectos actuales

–A sus 81 años no para. Justo ahora acaba de embarcarse en el proyecto “Ribadumia, lugar a lugar” ¿Cuánto tiempo estima que durará la investigación para alumbrar una publicación?

–En la investigación es muy difícil marcarse plazos. El tiempo dependerá de la ilusión del equipo de trabajo: cuanta más ilusión, más rápido avanzará.

–¿Qué fue lo que más condicionó al ser humano al elegir sus topónimos?

–Cada topónimo encierra en sí una pequeña historia del territorio, no ya secular, sino que incluso milenaria. Los topónimos fueron surgiendo conforme se fue humanizando el territorio. Primero fueron los recolectores, que los fijaban en función a la orografía: un monte, un roca grande… Así, nos llegan topónimos de lenguas pre-célticas, caso, por ejemplo, de los que portan la raíz bar-, car-, mor- que responden a roca: la Costa da Morte no obedece a muertos, como se suele pensar, sino que esa raíz mor- alude a “costa rocosa y alta”. Lo mismo, otros como Mourente, Morouza, etcétera. Actualmente conservamos la palabra morrillo, que procede de ese mor- pre-céltico, esto es “piedra”.

–¿Y tras los recolectores?

–Tras ellos llegaron los pastores, que identificaban el territorio fijándose más en el paisaje vegetal sobre el que pastaban sus rebaños. Fruto de ello aparecen lo que llamamos “fito-topónimos”. Así, entre nosotros, nos llegan algunos como “Rabuñade”, “Rabadoiro”…, ambos en relación a rabos que eran plantas silvestres; “Bouza”, que alude a terreno sin cultivar y que permanece a bosque o con maleza, “O Freixo”… En Ribadumia mismo tenemos la parroquia “Sisán”, nombre que proviene de “sisalana” o “sisal”, especie vegetal de olor agradable y que se daba en tierras bajas y húmedas.