La Mesa do Mexillón se desmarca de la convocatoria de manifestación en Santiago el viernes

“Nosotros estamos tan sorprendidos como el resto de los bateeiros”, manifestó esta mañana Francisco Padín, miembro de la Mesa do Mexillón, a preguntas de FARO sobre la convocatoria anónima de una manifestación en Santiago para el viernes en relación con el conflicto de la mejilla. “Lo único que podemos decir en estos momentos es que nosotros no hemos hecho la convocatoria”, añadió.

Muchos mejilloneros de la ría de Arousa vieron estos días unos pasquines llamando a manifestarse el 7 de enero en Santiago, para dejar patente ante la Xunta de Galicia el malestar del sector con las restricciones impuestas a la recolección de la mejilla. La convocatoria es anónima, pero el ambiente tenso que se vive en el mar en los últimos meses, y el hecho de que el cartel contenga una velada amenaza a los que se queden en casa o prefieran ir a trabajar que acudir a la protesta, ha generado inquietud entre algunos armadores.

Destacados miembros de la Mesa do Mexillón, como el ya citado Francisco Padín o Javier Blanco, han explicado a FARO que las organizaciones no tienen nada que ver con esta manifestación. Blanco declaró al respecto que, “la posibilidad de manifestarse está encima de la mesa, y es posible que termine haciéndose, pero nosotros no estamos detrás de la convocatoria para este viernes”. Además, Javier Blanco considera que, si finalmente se organiza una protesta, “hay que hacerlo bien, y tenemos que ir todos unidos”.

“Si alguien quiere convocar una protesta está en su derecho, pero tiene que dar la cara”, prosigue Francisco Padín. “No nos parece lógico hacer un llamamiento a asistir a una manifestación y esconderse”. Por ello, anunció que en las próximas horas se reunirán los integrantes de la Mesa do Mexillón para valorar los últimos acontecimientos.

Asimismo, algunos bateeiros han mostrado su malestar tras la decisión de la Consellería do Mar de ampliar el número de permisos de explotación (Permex) para el percebe en algunos pósitos, al entender que si este recurso se encuentra en un momento tan delicado no se debería ampliar el número de recolectores. Francisco Padín prefirió no hacer valoraciones sobre este anuncio en concreto, pero sí dijo que en su opinión, “todo es un sinsentido, desde el principio”.

“La recogida de mejilla no le afecta en nada al percebe. Llevamos setenta años trabajando juntos percebeiros y bateeiros, y en todo este tiempo no hubo ni una sola denuncia contra un bateeiro por coger percebe, pero sí que las hubo contra percebeiros por coger percebe de forma ilegal. No se debe culpar a los demás de los errores que pudo haber cometido uno en su gestión”, concluyó.