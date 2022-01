Maré Vázquez Alvar se convirtió en el primer bebé nacido en el Hospital do Salnés en 2022. Un alumbramiento que se hizo esperar pues no llegó hasta las 19.15 horas de la tarde del 1 de enero. Andrea, su madre, reconocía que no su segundo parto no fue ni mucho menos fácil. Muchas horas y la necesidad de apoyo de instrumentos externos para la llegada de Maré marcaron los momentos previos a la felicidad de una familia viguesa, pero que eligió dar a luz en el Hospital do Salnés tras la primera experiencia de la primogénita Deva hace ahora cuatro años.