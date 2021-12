Las raíces de los árboles dañan sepulturas en el cementerio de Santa Mariña Dozo

Charlín y Abal han anunciado que el Ayuntamiento sufragará en 2022 con fondos propios la retirada de las dos placas colocadas durante el franquismo en la fachada de la iglesia parroquial, y en las cuales se especifican los nombres de los fallecidos durante la Guerra Civil que pertenecían al bando nacional. A preguntas de la prensa, reconocieron que la posible cesión del cementerio al Concello ha quedado aparcada, puesto que el Arzobispado no quiere desprenderse de la titularidad del mismo, y los dos políticos cambadeses sostienen que esto está originando una serie de problemas.

El principal es que el Ayuntamiento realiza, “un mantenimiento básico” en Santa Mariña, en palabras de Xurxo Charlín. Esto significa que, salvo circunstancias extraordinarias, el Concello solo realiza tres limpiezas al año en la necrópolis, puesto que al ser de la Iglesia no es competencia municipal el mantenimiento de la parcela.

Esta falta de actuaciones periódicas y planificadas durante décadas ha motivado que algunos árboles crezcan en exceso, provocando incluso daños en las tumbas o sus adornos. Fátima Abal argumenta al respecto que el Concello podría talar los ejemplares que dan más problemas, pero que las raíces están dando problemas, y que retirarlas, “supondría una obra compleja”.

El hecho de que el cementerio de Santa Mariña siga siendo parroquial (el Concello se ofreció a asumir su gestión, pero pedía que el Arzobispado le cediese la titularidad del espacio, algo que la Iglesia rechazó) también origina conflictos a algunos vecinos, que hacen uso desde hace tiempo de sepulturas, pero que no tienen ningún título de propiedad de las mismas.

Otros quebraderos son la falta de un mantenimiento más constante de las ruinas de la iglesia o el cuidado de los aseos existentes para servicio de los vecinos.

El Ayuntamiento retira dos placas franquistas de la fachada de la iglesia

Xurxo Charlín y Fátima Abal anunciaron asimismo que se está redactando un proyecto para la retirada de las dos placas que se colocaron durante el franquismo en la fachada de la iglesia parroquial de Santa Mariña, y en las que figuran los nombres de los fallecidos durante la Guerra Civil en el bando nacional. El Ayuntamiento solicitó la retirada de ambas piedras ya antes del inicio de la pandemia, y el Arzobispado ha contestado que no se opone a la actuación, pero que debe ser el Concello el que la sufrague, alegando que en el pasado fueron las autoridades civiles las que colocaron este tipo de homenajes, y no la Iglesia.

Charlín señala que se mantendrá la cruz, puesto que no tiene ningún tipo de simbología o inscripción, y que las losetas serán retiradas y depositadas en el Museo do Viño. En este sentido, explica que se habló con los familiares de algunas de las personas que figuran en las placas, y que estas se mostraron de acuerdo con la retirada, pero pidieron que se conservasen en algún lugar público. El Concello accedió, “porque no vamos a negar esa parte de la historia”. Estas losetas son el último resto de simbología franquista que queda en el centro de Cambados.