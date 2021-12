Los niños de Meis y Meaño no tienen pediatra en sus localidades prácticamente desde el inicio de la pandemia. El médico infanto-juvenil de referencia para ellos se encuentra en el centro de salud de Portonovo. Pero desde principios de noviembre ni siquiera cuentan con este facultativo. Y según la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, la situación no tiene visos de mejorar.

“Hay padres que hoy llamaron al centro de salud de Portonovo para pedir cita y les han dicho que llamen a partir de mediados de enero, a ver si para entonces hay pediatra”, manifestó ayer Giráldez. “Es una vergüenza total, un despropósito”, añade la regidora.

Los niños de Meis y Meaño tenían una médica de referencia en Baltar, pero se encuentra de baja, y el Sergas no ha cubierto su ausencia. En consecuencia, los niños son derivados a otros centros, se aplazan las revisiones y vacunas o sus familias se ven obligadas a recurrir a los gabinetes y clínicas privadas. Una situación que indigna a Marta Giráldez. “Los tiempos no están para movilizarse, porque si no nos movilizaríamos, y bien”.

La alcaldesa afirma que el Ayuntamiento ha manifestado en numerosas ocasiones su disconformidad con la falta de pediatra en Meis (“mandamos un escrito de queja a la semana o cada quince días”), y que en la situación actual los niños y las familias del rural están en desventaja con los de los núcleos urbanos, que sí tienen a su disposición profesionales médicos.

Desde hace meses, las protestas por la falta de médicos de atención primaria se han extendido por todo O Salnés. En O Grove, por ejemplo, hay tan pocos facultativos que únicamente se atienden emergencias y consultas telefónicas. Y en los puntos de urgencias es habitual que quede durante guardias enteras un único médico.