Vilanova somete a exposición pública la obra que soluciona el vertido de Rego de Alcalde

El Concello de Vilanova ha puesto a exposición pública el proyecto de mejora de la red de alcantarillado que comunica el municipio con la depuradora de residuos de Tragove, en Cambados. Esta obra es fundamental para acabar con uno de los vertidos más denunciados por las mariscadoras y que procede de la propia red de alcantarillado, el del aliviadero de Rego de Alcalde.

La obra, que será financiada por Augas de Galicia, supondrá una inversión superior al millón de euros y tiene como objetivo ampliar la capacidad del pozo de bombeo a través de un tanque de tormentas y evitar los constantes vertidos que generaba el aliviadero en la zona. A mayores, la actuación contempla la construcción de una senda peatonal que también será financiada por Augas de Galicia cuyo culmen será la construcción de una pasarela de madera sobre el propio Rego de Alcalde que deberá asumir la Dirección General de Costas.

El vertido de Rego de Alcalde lleva décadas siendo denunciado por las mariscadoras de Vilanova debido al impacto que provoca en una importante zona marisquera , sobre todo cuando se registra una gran cantidad de lluvia, como ha ocurrido en los últimos días.

El período de exposición pública fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y los interesados cuentan con veinte días hábiles para consultar el documento y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

La mejora del saneamiento en Rego de Alcalde no es la única que Augas de Galicia tiene prevista en Vilanova. No en vano, desde hace años se viene reclamando una solución para los problemas que causa el bombeo de Cabanelas que, cada vez que llueve, arroja todo su contenido a un afluente del Umia. En esa obra Augas de Galicia tiene previsto también invertir otro millón de euros, una cantidad que se destinará a la instalación de una tubería de impulsión hacia la estación depuradora de Cabanelas y a una ampliación del pozo de bombeo para que no vierta a la mínima.