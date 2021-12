Los hosteleros de Vilagarcía ven “absurdas e injustas” las restricciones al ocio nocturno

Uno de los sectores más castigados por las restricciones de la pandemia vuelve a sufrir un duro varapalo. Además in extremis, a solo tres días de Nochevieja. La hostelería de Vilagarcía considera que las medidas anunciadas ayer a mediodía por el conselleiro de Sanidade (como cerrar el ocio nocturno a las dos de la madrugada y establecer un “toque de no queda” de 2.00 a 6.00 horas) no van a frenar la creciente escalada de contagios. Distintos profesionales consultados por FARO, tanto del mundo de la noche como los que trabajan en horario diurno, coinciden en que estas nuevas restricciones “son injustas y absurdas”.

Félix Acuña: "Yo voy a cerrar hasta el 18 de enero"

El presidente de la Asociación de Hostelería de Vilagarcía (Ahituvi), Félix Acuña, es propietario del Harbour, una discoteca de la zona TIR con una plantilla de catorce trabajadores y un aforo entre ambas plantas de 700 personas. A las ocho de la tarde de ayer, cuando todavía no había terminado la reunión entre la Xunta y el ocio nocturno para perfilar Fin de Año, Acuña prácticamente daba por hecho que no iba a abrir su establecimiento. Pero no solo en Nochevieja, sino en todas las Navidades. “Lo que se plantea de abrir en Fin de Año hasta las tres es totalmente inviable. ¿Quién va a pagar una entrada para estar de una a tres? Además entre que pedimos el código QR, el cliente se registra en nuestra app por si acaso surge algún problema, etc. ya se pasa el tiempo”, comenta el hostelero. “Igual a algún pub pequeño le compensa abrir igual hasta las tres en Fin de Año y hasta las dos los fines de semana, pero en mi caso no”, agrega.

Marcos Méndez: "Hay locales que ya no tienen el dinero para devolver las entradas"

Marcos Méndez también trabaja en el ocio nocturno. Hace cinco meses que abrió el Bianco, en la plaza de O Castro, otra de las zonas de marcha de Vilagarcía. “Tenía todas las entradas vendidas porque hacíamos fiesta de una a cinco de la madrugada con barra libre y jueves voy a devolver el dinero a los clientes, pero hay locales que ya no tienen el dinero de las entradas para devolverlo”, advierte Méndez. En su caso, gastó 8.000 euros en bebidas alcohólicas y 6.000 en refrescos pensando en la última noche del año.

Aunque las cosas se han complicado para el sector, este empresario es de los que abrirán en Nochevieja aunque solo le permitan hasta las tres. “Con la fiesta iba a estar la misma gente toda la noche en el local y ahora van a ir de un pub para otro y luego se junta la gente en pisos o fincas”, avisa.

También Félix Acuña, así como Ricardo Santamaría y David Jiménez creen que el “toque de no queda” no va a impedir la celebración de fiestas en propiedades privadas.

Ricardo Santamaría: "Como siempre, a salto de mata, y esto no va a solucionar nada porque no va a haber control"

Actualmente los bares y taperías pueden cerrar a la 1.30 horas los fines de semana y a la una entre semana, un horario que con las nuevas restricciones se reduce a la 1 y a las 12 respectivamente. “A los que damos comidas por el día no nos afecta tanto pero a los de la noche sí. Como siempre, se toman decisiones a salto de mata que son estéticas, no van a servir para nada porque no va a haber control para que se cumplan”, opina Ricardo Santamaría, expresidente de Ahituvi y propietario de La Malquerida.

David Jiménez: "Los alquileres y demás gastos no se pagan con dinero del Monopoly"

David Jiménez traspasó el Sold Out y ahora trabaja exclusivamente la hostelería diurna, en El Trastero. Aunque las restricciones, como al resto, no le han causado gran sorpresa, sí le producen indignación. “Los alquileres y demás gastos no se pagan con dinero del Monopoly. Si cierran, hacen falta ayudas y más ayudas para el ocio nocturno”, reivindica.

Ya hay algún pub de O Salnés que a través de las redes sociales ha preguntado a los internautas si prefieren adelantar a hoy la fiesta de Nochevieja para librarse de las restricciones.

La mitad de los ingresados en UCI no se vacunaron El coordinador de hospitalización COVID en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, Juan Turnes, asegura que la mitad de las personas infectadas que están en la UCI “no quisieron vacunarse” y que uno de cada tres ingresados en planta, tampoco. Asegura que la hospitalización se encuentra en “una fase de estabilidad con una ligera mejoría” en relación a la semana pasada, con menos pacientes ingresados: 11 en UCI, 25 en planta del CHOP y 5 en el Hospital do Salnés. No obstante la presión en Atención Primaria y los servicios de Urgencias está siendo muy elevado debido a las cifras de nuevos casos, que están batiendo récords (por encima de los 400 diarios en el área). “Estamos completando la transición de la variante Delta a Ómicron. Como ejemplo, el domingo cuatro de cada cinco PCR positivas eran de Ómicron y hace una semana era menos de uno cada cuatro casos”, comenta el doctor Turnes, quien admite que esta transición “genera incertidumbre”.

PCR solo para sintomáticos El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés dio a conocer ayer por la noche cambios importantes en el protocolo de detección del COVID. Entre ellos, que ahora solo se harán PCR a sintomáticos (a los contactos estrechos se les efectuará una el quinto día de contacto). También se dejan de hacer PCR sin cita, por lo que hoy será el último turno de PCR en el Hospital Provincial. Los cribados con antígenos pasan a funcionar con autocita. También hay modificaciones en la gestión de la cuarentenas.