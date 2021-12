La gresca continúa en Catoira

Xoán Castaño, el portavoz del BNG de Catoira, lamenta que la alianza que mantienen el socialista Alberto García y el PP de Iván Caamaño, a la que se refiere como “un tándem nocivo”, votara en el pleno del lunes en contra de ampliar el horario de la escuela infantil municipal.

El nacionalista se muestra especialmente crítico con el líder conservador, de quien dice que “demostró definitivamente su inmoralidad y falta de ética”.

El BNG repudia así que Iván Caamaño, “quien en poco más de año y medio se convirtió en un profesional de la política de la mano de Alberto García”, votara en contra de ampliar el horario de la guardería, “impidiendo así disponer de un servicio que permita conciliar la vida laboral y familiar y evitando que algunos padres tengan que llevar a sus niños a otros municipios, con los gastos e incomodidades que esto supone”.

A esto añaden los nacionalistas que “ya no hay duda de que PSOE y PP gobiernan juntos y votan lo mismo”, al contrario de lo que sucede con los tres ediles socialistas disidentes, que suelen votar lo mismo que el BNG y siguen completamente alejados de García, de ahí que los plenos sean siempre una batalla fratricida.

Pero volviendo a las críticas del BNG, también aluden a lo dicho hace días sobre la limpieza de cunetas, cuando acusaron al gobierno de Catoira de destinar fondos municipales para actuaciones que no les competen.

Los nacionalistas, cabe recordar, criticaron que se destine dinero de las arcas municipales a limpiar carreteras pertenecientes a la Diputación, y defendieron que ese dinero se emplee en las sendas fluviales del municipio.

El PP de Iván Caamaño salió al paso diciendo que el Bloque no quiere que se invierta en mejorar las cunetas de Catoira, a lo que Castaño replica ahora que “eso no es cierto, sino que pedimos que el dinero se use dentro de las competencias que el concello tiene atribuidas”.