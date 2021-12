Los alcaldes barajan medidas conjuntas ante la ola de COVID que azota a O Salnés

Con el número de casos en constante crecimiento, los alcaldes de la comarca de O Salnés barajan la posibilidad de volver a tomar medidas conjuntas, dentro de sus competencias, que ayuden a frenar este incremento. Marta Giráldez, presidenta de la Mancomunidade, reconocía ayer la existencia de “una gran preocupación entre los alcaldes por todo lo que está ocurriendo, sobre todo, porque somos una comarca cuyos vecinos interactúan de forma constante con los de otros municipios y, tarde o temprano, si en un concello se ha desmandado el número de casos, en el resto no tardará en hacerlo”.

La presidenta aprovechará un acto de hoy con el Delegado del Gobienro, José Manuel Miñones, para reunirse con los demás regidores y “abordar la posibilidad de tomar medidas conjuntas, suspendiendo actividades que supongan aglomeraciones, algo que ya hicimos en otras ocasiones y creemos que con acierto”. La regidora se refiere al verano de 2020 cuando el número de casos que se registraba en la comarca llevó a los alcaldes a crear una comisión en la que se adoptaban medidas conjuntas para todos los municipios. En esa comisión, integrada por los regidores de todos los municipios, a excepción de Vilanova, se adoptaron medidas como la suspensión de las fiestas patronales y gastronómicas o las hogueras de San Xoán. Por aquel entonces, llegaron a hacer hasta cuatro reuniones específicas de los alcaldes para adoptar esta decisión.

Carlos Iglesias, vicepresidente de la Mancomunidade y alcalde de A Illa, reconocía ayer que “reunirnos en una situación como la que estamos viviendo no está de más y siempre ayuda a tomar decisiones, sobre todo en una comarca en la que nuestros vecinos están en permanente contacto, por eso las decisiones deben tomarse en conjunto por parte de todos los municipios que integramos la Mancomunidade”.

En el caso concreto de A Illa, no solo están en juego las actividades de Navidad y la Cabalgata, sino también la celebración de San Xulián, el patrón del municipio, que será el día 7 de enero. Iglesias se muestra rotundo a la hora de afirmar que “desde el Concello no se va a organizar ninguna actividad, pero tampoco vamos a obligar a los bares a cerrar, por eso apelamos a la responsabilidad de los vecinos, que usen siempre mascarilla y que lo celebren con la máxima precaución posible”.

Vilanova busca alternativas a la llegada de los Reyes

Vilanova se resiste a suspender la Cabalgata de Reyes y truncar la ilusión a los más pequeños. Es por ello que el Concello tiene prevista su celebración aunque, en el caso de que el coronavirus se encuentre desbocado, se buscará una fórmula para evitar aglomeraciones que puedan convertirse en un foco. “Le estamos dando una vuelta porque creemos que un evento como este se lo merece”, explicaba ayer el regidor vilanovés Gonzalo Durán. El coronavirus también va a paralizar actividades en los municipios de Meaño y O Grove. En el primero de ellos, El COVID-19 se cuela en los actos navideños meañeses, al registrar este concello ayer su máximo de la pandemia, con 42 casos (tasa de 811 por cada 100.000 habitantes). Por esta razón el concello comunicaba la suspensión de varios actos de su programa navideña. Primero, lo hace con “A bailar no Nadal”, y ayer lo hacía con dos más: las “Badaladas Anticipadas” de fin de año, que se había fijado para mañana jueves a las 19 horas en la Praza da Feira; y la proyección de la película “Frozen II”, anunciad para el 4 de enero en el Centro Social de Dena y que también se cae del cartel. Mientras, en el vecino Concello de O Grove, Emgrobes se reunió ayer de manera urgente para analizar la conveniencia de llevar a cabo las actividades de la Campaña de Nadal dirigidas a los niños. Las pre-campanadas de fin de año, que se iban a realizar en la mañana del viernes con hinchables, animador musical y un presentador sorpresa junto a grandes pantallas, ha sido suspendida. El evento se iba a celebrar al aire libre, pero al estar protagonizado por niños han decidido suspenderlo. En Catoira también han optado por suspender el concierto de la orquesta Marbella, previsto para mañana debido al crecimiento desaforado en el número de casos.