El ambulatorio de Vilagarcía solo atiende una patología por cita por falta de médicos

“Hoy solo hay 4 médicos de 14. Para poder atender a todo el mundo solo se atenderá un motivo de consulta por cita. Habrá muchos pacientes anotados a la misma hora”. Estas palabras advertían ayer a través de carteles a los pacientes del centro de salud de Vilagarcía de que la escasez de personal en estas fechas repercute considerablemente en la asistencia recibida. Debido a las agendas establecidas, habitualmente los facultativos cuentan con escasos minutos para ver a un paciente si no quieren acumular retraso a lo largo de la jornada. Pero lo que está ocurriendo estos días roza lo esperpéntico: usted puede ir a consulta y comunicar una dolencia, pero no dos, que no tenemos tiempo.

La Atención Primaria lanza un SOS: la falta de personal demora 12 días un cita en Vilagarcía La Atención Primaria agoniza desde hace demasiados meses, agravada con la pandemia y el abuso de las citas telefónicas en detrimento de la presencialidad. A ello se une la falta de profesionales. ¿La consecuencia? Una calidad asistencial fuertemente resentida, con varios concellos de la comarca sin pediatra, por ejemplo. Reclamación por falta de atención presencial Un padre presentó ayer una reclamación en el ambulatorio de San Roque ante la negativa de atender a su hijo de 5 años en el PAC. El niño presentaba mocos, tos y fiebre y llevaba en cuarentena desde el 20 de diciembre por un posible contacto con un positivo. Aunque la PCR del día 25 arrojó un resultado negativo, el menor no recibió atención presencial en el centro de salud. “Me dijeron que ya me llamaría el pediatra”, comenta su padre, muy molesto con el trato dispensado. Tal y como refleja el parte médico, el niño tiene antecedentes por ingresos hospitalarios de bronquiolitis y neumonía, además de convulsiones febriles. Al no recibir atención presencial en San Roque, la familia lo llevó al servicio de Urgencias del Hospital do Salnés, donde el menor fue atendido y sometido a un test de antígenos en el que dio negativo. Este es un ejemplo de tantos de patologías que no deberían llegar a la atención especializada si fuesen resueltas en Atención Primaria. Agotados los test de antígenos El espectacular incremento de contagios de COVID de estas últimas semanas y las fiestas navideñas han provocado un aumento desorbitado de la demanda de test de antígenos. Para detectar posibles asintomáticos, el Concello de Vilagarcía ha cedido al Sergas la sala de exposiciones del Auditorio municipal como punto de cribado durante al menos un mes. Las colas se suceden como en la inmensa mayoría de puntos COVID habilitados en Galicia. Ayer a media mañana los sanitarios se quedaron sin test pero pronto llegó una nueva remesa que permitió retomar la actividad en el Auditorio. La ausencia de pruebas disponibles en las farmacias ayudan a que la demanda en las zonas de cribado sea todavía más elevada. Alberto Varela pide extremar las precauciones en Fin de Año “La situación es preocupante”. Hasta dos veces pronunció estas palabras el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, al ser preguntado ayer por las perspectivas para Fin de Año en relación al COVID. Aunque “dada la vacunación, la mayoría de los positivos tienen sintomatología leve”, dijo, advirtió de que la ciudad llegó ayer a los 369 casos activos, un nuevo récord en lo que va de pandemia. Se traduce en un incremento de 43 contagios en 24 horas. Si bien algunos restaurantes, pubs, discotecas y hoteles ya han cancelado sus cotillones de Nochevieja, hay otros locales que confían en mantener las reservas de cenas para la última noche del año. Varela pidió a la ciudadanía “extremar las precauciones” y “no bajar la guardia”. Desmadre de horarios el fin de semana en nueve locales Durante el pasado fin de semana la Policía Local de Vilagarcía puso nueve denuncias contra otros tantos establecimientos por incumplimiento de los horarios de cierre. En algunos casos los establecimientos permanecían abiertos pasadas las seis de la madrugada. Las infracciones detectadas por los agentes se concentraron sobre todo en Nochebuena. La Policía Local remitirá las denuncias a la Xunta, encargada de tramitar los procedimientos derivados del incumplimiento de las medidas anti-COVID. El fin de semana también se saldó con nuevos ataques vandálicos a la decoración navideña y el robo de dos bancos en el parque de O Piñeiriño. Con respecto a los accidentes de tráfico, la Policía sigue investigando la autoría de un atropello a un hombre de 51 años. Meaño cancela actos en interior Según informa el compañero Tino Hermida desde Meaño, este municipio también ha registrado un récord de positivos en toda la pandemia, con 39, lo que significa una incidencia de 735 casos por cada 100.000 habitantes. Por esta razón el Concello comunicaba ayer la suspensión de los actos navideños en interiores. El primero es “A bailar no Nadal”, previsto para esta tarde a las 19.30 en el Centro Social de Dena. Y la segunda actividad que puede caerse del cartel es la proyección de la película “Frozen II”, anunciada para el 4 de enero en el mismo emplazamiento. Los actos que sí continúan adelante son los que se celebran al aire libre. Vilagarcía contabilizaba ayer 369 contagios (43 más), Cambados 182 (20 más), Vilanova 52 (10 más) y A Illa 46 (10 más).