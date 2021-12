Adiós al hombre que puso a O Salnés en el mapa del ciclismo

El mundo del ciclismo está de luto desde la tarde de ayer, cuando comenzó a correr por el mundillo la noticia de la muerte de una de las figuras clave en este deporte en Galicia, el cambadés Ernesto Falcón. Nacido en A Modia, en Cambados, en 1948, Falcón se acercó al mundo del ciclismo cuando era todavía un infante, una tarde de 1959, cuando con 11 años, vio pasar por su Cambados natal la serpiente multicolor de la Vuelta a España.

Nunca llegó a competir de manera oficial con una bicicleta, pero su relación con el también desaparecido Modesto Sánchez “Teto” resultaría fructífera para el ciclismo gallego, ya que de sus encuentros acabó surgiendo el Gran Premio do Albariño, una carrera que acabaría dando paso al nacimiento del Club Ciclista de Cambados. La prueba acabaría convirtiéndose, con los años, en la Ruta do Albariño, Memorial Modesto Sánchez “Teto” y en una de las grandes referencias para los ciclistas gallegos.

Por la escuadra cambadesa y por sus manos pasaron varias generaciones de ciclistas que el fue moldeando para que diesen lo mejor de sí. Entre esos nombres destacan el ponteareano Álvaro Pino, al que fue a convencer a él y a sus padres para que formase parte del equipo y mostrase sus cualidades como ciclista, o Gustavo César Veloso, dos de los grandes ciclistas gallegos a los que Falcón ayudó a crecer. De hecho, el ciclista de Bamio mantenía una gran relación con Falcón, al que consideraba como uno de los padres de su carrera deportiva y con el que mantenía una estrecha amistad. No en vano, Veloso coincidió con el cambadés cuando apenas tenía 18 años e iniciaba la que sería una gran carrera en el ciclismo. El propio Veloso se mostraba ayer desolado por lo ocurrido y no dudaba en asegurar que “es una de esas personas sin las que no se pueden entender los últimos 50 años de ciclismo en Galicia”.

Falcón también destacó en el apartado directivo ya que, durante 16 años, fue vicepresidente de la Federación galega de Ciclismo, a la que siguió vinculado como integrante de su comisión delegada. También formó parte de la Federación española.