Más de 43 toneladas en dos años, la lucha diaria de la cofradía de A Illa contra la basura

Hace dos años, la Cofradía de A Illa ponía en marcha un proyecto de retirada de basura de las playas en el que era necesaria la colaboración ciudadana. Dos años después, la entidad puede presumir de haber retirado 43 toneladas de basura, fundamentalmente plásticos, a los que se suman 3.100 kilogramos de ruedas y 2.500 de artes pesca perdidas en las inmediaciones del islote Areoso.

Estas cifras, explica el patrón mayor de la Cofradía de A Illa, Juan José Rial Millán, son algo que “cuando comenzamos a implicar a la gente, tanto turistas como vecinos, no nos esperábamos, pero la verdad es que ha funcionado de una manera espectacular”. La iniciativa consiste en que sean las personas que pasean por las playas las que amontonen toda la basura que encuentran en un lugar determinado, remitan la ubicación al pósito a través de sus redes sociales y, una vez localizada, los vigilantes la retiran de la zona y se la entregan a una empresa autorizada en su tratamiento.

El esfuerzo realizado durante estos tres años ha tenido recompensa, ya que Millán reconoce que “ya no sacamos la cantidad de basura que recogíamos al principio, que era una barbaridad, con tres y cuatro pick ups por día, ahora estamos en una diaria porque al estar tan encima de las playas ya no se acumula tanto plástico en ellas”. Eso sí, los plásticos y los restos de material contaminante o no biodegradable continúan llegando a las playas y poniendo en riesgo una producción marisquera que es fundamental para la economía del municipio.

Las zonas en las que se acostumbra a acumular la mayor parte de los residuos son las que se encuentran orientadas hacia la bocana de la ría de Arousa. “Lugares como O Mallón, Espiñeiro, Quilma o el propio parque de Carreirón son los que reciben la mayor parte de los restos que arrastran las mareas, especialmente cuando hay temporales, siendo depositados los plásticos por el mar en las playas”, indica.

La pick up de la cofradía no llega a todos los puntos del litoral de A Illa al no existir caminos o estar protegidos pero “hacemos lo que podemos para contribuir a que las playas estén un poco más limpias, ha sido un trabajo muy amplio en el que todos los vigilantes del pósito se han implicado, ya que , sin ellos, resultaría imposible llevarlo a cabo”. Millán insiste en que van a continuar haciéndolo para evitar que “se puedan acumular grandes cantidades de plástico en las playas que explotamos”.