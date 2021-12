Colas de última hora en busca del décimo del Gordo

Llegó el día más esperado del año para muchos ciudadanos que confían en la diosa fortuna. Y es que la lotería de Navidad es el sorteo que atrae a un mayor número de jugadores. Hoy miles de personas permanecerán atentas de las nueve de la mañana a las pantallas para comprobar si su número es el de la suerte.

Aunque para este tradicional sorteo las ventas ya comienzan en verano, siempre quedan compradores rezagados que esperan al último día para hacerse con su boleto. De hecho ayer varias administraciones registraron cola, como por ejemplo las de la plaza de Galicia y San Roque, ambas en Vilagarcía. “Los que vienen hoy ya no escogen, compran lo que hay porque quedan muy pocos números”, comentan desde un despacho.

Las ventas este año han superado notablemente a las de 2020 (año COVID) y en algunos casos incluso las de 2019, según los establecimientos consultados.

No obstante, la congelación de las comisiones de ventas desde hace 17 años por parte de Loterías del Estado mantiene en pie de guerra a parte del sector. En la comarca de O Salnés, varias administraciones como por ejemplo las de A Illa, Cambados y O Grove, no abrirán hoy sus puertas en señal de protesta, salvo que les sonría la suerte. En ese caso no pondrán reparos en celebrar el premio con los agraciados descorchando champán.