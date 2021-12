Un rico patrimonio prácticamente desconocido

Un Bien de Interés Cultural (BIC) es una figura de protección regulada por la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Nacional que trata de preservar un inmueble o un espacio con un alto valor tanto simbólico como patrimonial y artístico. Eso es lo que poseen los cinco BIC con los que cuenta Vilanova de Arousa, cinco bienes que forman parte de la cultura y del patrimonio que esconde el municipio, aunque dos de ellos sean de carácter privado. Esos cinco espacios son el pazo de O Cuadrante, el pazo da Rúa Nova de András, la Torre de Miranda, el paraje pintoresco de Lobeira y un grabado rupestre también en las inmediaciones de Monte Lobeira y próximo a la parroquia vilagarciana de San Pedro de Cornazo.

O Cuadrante y Rúa Nova son los dos inmuebles más conocidos. Los dos se incluyeron en el decreto 249/1976 del 9 de enero por el que se declaraban monumentos histórico-artísticos junto con la Torre Bermúdez de A Pobra do Caramiñal, aunque no acabarían siendo reconocidos como BIC hasta el 9 de enero de 1996. O Cuadrante es una antigua casona de traza labradora (así lo define el decreto), con escalera exterior, amplia huerta, centenarios árboles y solana, que ostenta sobre su fachada una piedra armera de los antepasados del poeta. Está considerada como la casa natal de Valle-Inclán (otras teorías apuntan a la cercana casa do Cantillo) y en él el vilanovés escribió algunas de sus obras, como fue el caso de Femeninas. Tras sufrir un incendio en 1994 fue adquirido por el Concello de Vilanova que lo acabó convirtiendo en el museo de referencia para abordar la vida del escritor. Cuenta con un jardín muy importante de camelias.

El pazo de Rúa Nova es de titularidad privada, Se trata de un inmueble edificado sobre los restos de una antigua fortaleza medieval arrasada en tiempos de los Reyes Católicos y donde se estableció, a mediados del siglo XVIII, el primer mayorazgo, a favor de Miguel Inclán y Rosa Malvido, fundadores de la capilla barroca consagrada a San Miguel, cuyos retratos figuran en dos tablas sobre las puertas del arco triunfal. El pazo de Rúa Nova prolonga su extensa fachada a lo largo de un “camino aldeano”, de verdes orillas, que cruzan por delante de la casona hidalga de “Flavia-Longa”, como se describe en “Romance de Lobos”. Sendos escudos, con las armas de los fundadores, sobresalen en el chaflán y en la fachada sur del cuerpo de la torre, que enmarca el pazo y el camino, en cuyo inicio se yergue un crucero.

La Torre de Miranda o de Caleiro, también de titularidad privada, fue reconocida como Monumento el 22 de abril de 1949, aunque es mucho menos conocida que los dos anteriores. Se trata de una sencilla edificación con una notable chimenea. A su lado tiene adosada una torre cuadrangular almenada por uno de sus lados, con canecillos de desagüe, tal y como se indica en la ficha de las Normas Subsidiarias, donde se indica su alto nivel de protección patrimonial.

El 5 de septiembre de 1962, el BOE publicaba un decreto en el que se declaraba como Paraje Pintoresco el Monte Lobeira tanto por su valor paisajístico como por el patrimonio que esconde. Por aquel entonces solo se conocían la antigua fortaleza y el castro sobre el que se asentaba, pero varias décadas después los comuneros pondrían en valor el mirador de Faro das Lúas y se descubriría, después de los incendios de 2006, un círculo lítico que ha sido estudiado por el CSIC.

Del último de los monumentos histórico-artísticos del municipio es un grabado rupestre prácticamente desconocido para los vecinos del municipio situado en los lindes con la parroquia vilagarciana de San Pedro de Cornazo. Fue declarado monumento histórico-artístico el 20 de diciembre de 1974 junto a otras 200 estructuras similares, entre las que se encontraban Os Ballotes y Monte e Pedra de Meán (Vilagarcía), Penouco de Campo Redondo ou Eira dos Mouros (Valga), Armenteira (Meis) y los de Aragunde y Outeiro de Barral en Catoira.

Una gran riqueza de pazos

Baión, Sarasola, Cardalda o Vista Real son solo algunos de los nombres de pazos que existen en Vilanova y que son un ejemplo de arquitectura civil de los siglos XVI, XVII y XVIII. El más conocido de todos ellos es el de Vista Real, un ejemplo clásico de pazo gallego que acabó defenestrado y convertido en un chalé de narcotraficantes por parte de la familia Charlín. Recuperado a finales de 2010 por el Concello, se ha tratado de devolver a su estado original, aunque resulta bastante complicado. Baión también se convirtió en un emblema del narcotráfico hasta que fue subastado por el Plan Nacional sobre Drogas y adquirido por la cooperativa Condes de Albarei. La mayor parte de los pazos se encuentran en manos privadas.