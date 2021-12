La misión solidaria en favor de la ilusión de 183 niños

“Yo colaboraba con una protectora de animales y como ahora me encuentro algo mejor de salud me animé a ayudar también como voluntaria en Amigos de Galicia”. María Sanjurjo es pensionista de larga enfermedad y vive en Caldas. Participó en la campaña de material escolar de la Fundación y ha decidido repetir la experiencia en la de Navidad empaquetando juguetes nuevos que se repartirán entre 183 niños de familias en riesgo de exclusión social de los municipios de Vilagarcía, Ribadumia, Meaño, Valga, Caldas, Portas y Moraña.

Los primeros juguetes llegaron esta semana a la nave que Amigos de Galicia tiene en Vilagarcía. Aunque en estas instalaciones de la avenida de López Ballesteros ya no almacena alimentos por orden de Sanidade (ahora realiza las entregas de comida a través de las cadenas de supermercados), el inmueble sigue constituyendo el centro de distribución de la entidad para otro tipo de productos, como ropa, material escolar o juguetes.

“Las edades de los niños que recibirán los regalos van desde bebés hasta 17 años. Algunos Ayuntamientos nos mandan el listado de los juguetes que necesitan y si los tenemos los metemos, si no buscamos alguno similar”, explica Lydia Corujo, residente en Vilagarcía.

La recogida en Alcampo, hasta el 20 de diciembre

Ella y su compañera Conchita suelen ir por las tardes a Alcampo Vilagarcía -uno de los puntos de recogida- para animar a la gente a realizar donaciones (todavía pueden hacerse hasta el 20 de diciembre). “La gente se implica mucho. Una misma persona trae cuatro, cinco o seis cosas o personas que ya donaron vuelven a dar”, destaca Lydia, impresionada con el carácter solidario de la población arousana.

Los juguetes más demandados

La campaña “Comparte ilusión” llegará a 2.128 menores de toda Galicia. Cada uno de ellos recibirá un regalo por norma general, aunque a veces se complementa con un segundo si el primero es “poca cosa”. “Lo que más donan son peluches, Barbies, carritos de comida de juguete, cochecitos, maletines de actividades y juegos de mesa”, comenta una de las voluntarias. “En este listado nos piden mechas y tatuajes, bebés, cartas Pokémon, trenes, auriculares o plastilina, cosas que no tenemos”, indica Lydia. No obstante recuerda que todavía faltan por recoger las donaciones de los distintos puntos, como por ejemplo en el hipermercado de As Carolinas, donde los clientes se han volcado con la causa.

"Es muy gratificante colaborar ayudando a los que lo necesitan. Además sales de casa y socializas. Se lo recomiendo a todas las personas, sobre todo a las que estén solas"

Para las voluntarias su labor también es reconfortante. “Es muy gratificante colaborar ayudando a los que lo necesitan. Además sales de casa y socializas. Se lo recomiendo a todas las personas, sobre todo a las que estén solas”, apunta María Sanjurjo mientras envuelve un regalo. Junto a ella organizan el empaquetado Lydia Corujo, Conchita Martínez y Pilar Traseira, una voluntaria para la que era su primer día en Amigos de Galicia.

Arousa Moza estará hoy en la plaza de Independencia

Hoy por la mañana Arousa Moza estará en la plaza de Independencia de Vilagarcía recaudando fondos para la compra de juguetes nuevos, puesto que los donados no suelen cubrir toda la demanda. Elfos y Calcetines garantiza 456 regalos y otras muchas entidades también colaboran con la Fundación (www.amigosdegalicia.org) en favor de la ilusión de los más pequeños.