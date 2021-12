El sector mejillonero exhibe músculo en A Illa y se niega a perder sus derechos sobre la mejilla

“Sin cría, no hay mejillón, y sin mejillón no tenemos futuro”. Esta frase, pronunciada ayer por el presidente de AMI-San Esteban, Fran Dios “Martiñán” a las puertas del consistorio de A Illa resume los sentimientos de las cerca de 3.000 personas que ayer participaron en una especie de caminata desde Vilanova hasta el Consistorio isleño, donde se debatía una moción reclamando la retirada del artículo 13.2 del Decreto sobre la explotación de recursos marisqueros y algas.

La manifestación estaba encabezada por los presidentes de las principales agrupaciones y a ella se unieron bateeiros de toda Galicia y, sobre todo, de A Illa, uno de los municipios cuya economía más depende del sector. Entre los manifestantes también se encontraban los patrones mayores de A Illa, Vilanova y Cambados, tres municipios donde muchos de los bateeiros son socios de esos pósitos. Fue una manifestación silenciosa, sin interrumpir el tráfico y sin ningún tipo de consigna o pancarta, pero también una muestra de lo que puede movilizar el sector en caso de que sus demandas no sean escuchadas.

Ese decreto supone, tal y como se está aplicando en estos momentos, “la pérdida de los derechos adquiridos que los bateeiros tenemos desde hace más de setenta años, que son los de extraer mejilla de toda la costa gallega, y a eso no estamos dispuestos a renunciar”, mantenía Martiñán.

La de ayer fue una exhibición de músculo, del poder de movilización que tiene un sector unido que “tan solo pide que se retire ese artículo y abrir el diálogo” y sobre todo, sirve para demostrar a la Consellería do Mar que están dispuestos a dar la batalla por algo que consideran legítimo.

De toda Galicia

No en vano, todos los presidentes que acudieron a la reunión con Mar en la jornada anterior creen que la titular del gabinete “se cerró en banda y ofrece diálogo, pero no está dispuesta a ceder, está empeñada en quitarnos los lugares donde se recoge el 80% de la mejilla que nutre nuestras bateas”, explica el presidente de la Asociación Illa de Arousa, José Manuel Oubiña “Caeiro”.

La Consellería les puso encima de la mesa cuatro propuestas que el sector hacía tiempo que venía planteando, la flexibilización en el número de cuerdas colectoras y en la época para su despliegue; posibilidad de mantener la extracción de mejilla durante todo el año; instalación de hatcherys para la cría de semilla; y creación de polígonos de cuerdas colectoras.

Propuesta insuficiente

“Esas propuestas están muy bien, y las agradecemos, pero no solucionan el problema”, explicaba ayer el presidente de Opmega, Ricardo Herbón. “Las propuestas no nos arreglan nada porque yo puedo tener 300 cuerdas colectoras colgadas pero acabo recogiendo tan solo 70 de cría, y eso las que están en Meloxo o Aguiño, porque en As Sinas no se recoge ninguna”, señala Oubiña.

Lo que tienen claro todos ellos es que “si este decreto sigue así, nos condena a la desaparición, pero no solo a nosotros, sino a otros muchos sectores, como las depuradoras o las conserveras, que tienen en el mejillón uno de sus grandes productos y que garantiza un importante número de puestos de trabajo”.

Mar apela al diálogo Mientras se organizaba la protesta en A Illa, en la comisión octava del Parlamento, la directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación, Mercedes Rodríguez, explicaba que la Xunta trabaja con “el objetivo de mejorar la explotación de mejilla y percebe, que ambos recursos se extraen de forma sostenible” y es en ese contexto donde se han delimitado las zonas. Rodríguez reiteró la voluntad de la Consellería de apostar por el diálogo con los mejilloneros para llegar a acuerdos. En este sentido, reiteró que se vienen manteniendo contactos con bateeiros y cofradías “en la búsqueda de una mejor gestión”, como la reunión del miércoles, en la que se hicieron diferentes propuestas y hubo el compromiso de analizar las alegaciones que se presentaron al decreto. Sin embargo, en esa reunión, lo único que pidió el sector “fue la retirada del artículo, algo que chocaría con la sentencia del TSXG que dice que los planes de gestión del percebe y con informes que indican la necesidad de modificar las zonas de trabajo.