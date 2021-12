Cada final de año, A Illa mantenía una dura pugna con el Instituto Nacional de Estadística (INE) a cuenta del número de habitantes del municipio. Esa pugna siempre se centraba en si el pequeño municipio arousano superaba los 5.000 habitantes o no, una cifra que podía cambiar, de forma muy importante, la cantidad de ingresos que percibirían las arcas locales.

Sin embargo, la tendencia a la baja que ha estado registrando la población en los últimos años ha provocado que, este año, no se vaya a registrar ningún tipo de discusión. Los datos que el propio Concello maneja apuntan a que la cifra de habitantes va a ser menor a los del año pasado, cuando el INE lo situaba en 4.951. De hecho, a falta de algunas comprobaciones que deben realizar los técnicos, las cifras que maneja la Administración es que, en estos momentos, el número de habitantes de A Illa sería tan solo de 4.930.

El propio alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, reconoce que este frenazo viene a consolidar una situación que el municipio viene arrastrando desde hace algunos años, pues sigue perdiendo población. Los motivos son muchos pero para Iglesias el principal es que “hemos tenido un crecimiento vegetativo negativo, es decir, se han registrado un mayor número de fallecidos que de nacimientos”. Otro factor que, en años anteriores sí había tenido algún tipo de incidencia, el de altas y bajas en el padrón, en esta ocasión “no ha sido excesivamente influyente, ya que en ese apartado hemos registrado más inscripciones de personas que eligen A Illa para residir que bajas”.

Desde principios de este siglo, A Illa lleva luchando por superar la barrera de los 5.000 habitantes con el objetivo de subir de categoría y ver sustancialmente incrementados los tributos que recibe del Estado. Entre los años 2011 y 2013, el INE llegó a reconocer este crecimiento, superando los 5.000 habitantes, una circunstancia que llevó a que tanto los ingresos como el número de concejales de la corporación se incrementase hasta los trece. Ese incremento se hizo efectivo en las elecciones de 2015, las primeras en las que consiguió ser alcalde el socialista Carlos iglesias, pero la alegría de haber superado esa barrera duraría muy poco. Ya a mediados de ese mandato, la población de A Illa comenzó a experimentar un retroceso en su número que ha resultado imparable. No en vano, en 2019, el Concello perdía su categoría al no conseguir mantener, durante dos años consecutivos, los 5.000 habitantes, regresando a una corporación de once ediles, los que tiene en la actualidad.