Familias de los niños vacunados en O Salnés: “Teníamos ganas, sobre todo por los abuelos”

Para muchos era un día muy esperado. Para otros, no tanto, como para Martiño, un niño de 11 años de Vilaxoán al que no le gustan las agujas. “Pero tiene que ser, sobre todo por los abuelos, que se quedan con él mientras voy a trabajar”, comenta su madre, Victoria Rebollido. Victoria y Martiño constituyen una de las más de 400 familias que ayer por la tarde se desplazaron al Hospital do Salnés en la primera jornada para inmunizar contra el COVID a los menores de 12 años.

A las 14.00 horas los profesionales sanitarios ya estaban cargando los viales de Pfizer, con una dosis menor que la de los adultos. A las 15.30 estaba todo preparado para iniciar la vacunación en el salón de actos. A diferencia del proceso que se seguía anteriormente en Fexdega y actualmente en el edificio de la Comandancia (donde continúan vacunándose los arousanos de 50 a 59 años), en el centro de Ande-Rubiáns no se atiende fuera de la hora de la cita. No se atiende fuera de la hora de la cita Las familias esperan a las puertas de las instalaciones, en el exterior, sin necesidad de hacer cola porque una trabajadora va cantando las horas minuto a minuto y los niños (con un único acompañante) van entrando a su hora de forma escalonada. De este modo no se producen grandes demoras ni tampoco aglomeraciones en determinados momentos del día como ocurría hasta ahora en los otros recintos. No obstante, con respecto a la espera de los quince minutos de rigor tras recibir el pinchazo, tampoco en el Hospital do Salnés hay una sala habilitada para ello, por lo que las familias esperan fuera. La segunda dosis: en ocho semanas Unos niños entraban más convencidos y otros menos, si bien pocos lloros se vieron en esta primera jornada en la que se vacunaron escolares de 11 años. La segunda dosis les toca dentro de ocho semanas, por lo que algunos ya se inocularán la de adultos, como es el caso de Lía Barreiro, que en febrero cumple los 12. “No tenía muchas ganas, pero no fue para tanto”, confiesa esta vecina de Bamio tras administrarse el suero. Su madre, sin embargo, estaba deseando que llegase este día: “Por las tardes queda con los abuelos. En la familia solo estaban sin vacunar ella y su primo, que viene mañana”, comenta la progenitora. Con respecto al cambio de ubicación para vacunar a los niños (de la Comandancia, en el centro de Vilagarcía, al Hospital do Salnés, en Rubiáns), “a nosotros nos da igual porque tenemos que coger el coche igualmente al venir de Bamio. Nos da igual un lado que el otro”. En este mismo sentido se pronuncia otra madre, Victoria Rebollido, pues reside en Vilaxoán. "Es como un pellizco" Hubo quien además de por su padre o su madre, también fue acompañado por su hermano. Manuel y Darío Piñeiro son dos mellizos de 11 años que estudian en el CEIP A Lomba. Antes de bajar al salón de actos se encontraron en las inmediaciones del Hospital do Salnés con compañeros de colegio que ya se habían vacunado. Daniel Rodeiro es uno de ellos: “Es como un pellizco, es rápido”, les comentaba. “Solo duele el pinchazo pero no cuando te introducen el líquido”, añade Roi Sanz. Consentimiento informado La inmensa mayoría de las familias traían el consentimiento informado firmado de casa, aunque también existe la posibilidad de rubricarlo justo antes del momento de la vacunación gracias a los impresos facilitados por los profesionales sanitarios. “Eu vacínome” rezaban las pulseras que el Sergas obsequió a los niños, además de un lote de diez mascarillas quirúrgicas para cada uno. Emilio Rey y otros muchos menores salieron con la pulsera puesta. Su madre estaba ansiosa por que se inyectase la primera dosis contra el coronavirus: “Somos cinco en casa y solo quedaba él por vacunar. La hubiera traído ya en septiembre si hiciese falta”. Iria Domínguez, igualmente vecina de Cornazo (Vilagarcía), tenía muchas ganas de vacunarse. Las agujas no le impresionan; de hecho es de las que mira su brazo mientras la enfermera le inyecta el suero. Repunte de contagios En relación a la evolución epidemiológica, Vilagarcía experimentó ayer un incremento de contagios, con 215 casos activos, doce más que el día anterior, cuando se había registrado un descenso de trece. En el área sanitaria se han superado los 2.000 positivos (concretamente 2.016, 162 más en 24 horas) y ha fallecido una mujer en Montecelo de 78 años con patologías previas, convirtiéndose en la víctima 213 desde el inicio de la pandemia. La cara de la moneda es el ligero descenso de los ingresos hospitalarios: a 29 en el CHOP (tres menos) y a 3 en el QuirónSalud (uno menos). El Hospital do Salnés se mantiene con 4 enfermos y la UCI con 7.