El Concello de Meaño organiza este próximo domingo al tradicional Festival de Nadal, con corales y bandas de música meañesas que amenizarán la velada con los villancicos navideños. La cita será a las 18 en el salón de bodegas Vionta, que se recupera así tras la parón por la COVID y con una duración estimada de más de dos horas.

En este festival, con entrada libre, contará con la participación de los coros parroquiales Polifónica Santa Eulalia de Dena, San Miguel de Lores, Santa Eulalia de Xil y San Xoán de Meaño, más el coro de la Escola de Música Municipal de Meaño, congregando así a más de un centenar de coristas.

Luego será el turno de las Bandas Infantil y Xuvenil de la Banda Unión Musical de Meaño, más la BUMM sénior, reunión para la ocasión a de un centenar de instrumentistas. La Banda Infantil interpretará la marcha i “Wasaah” más las piezas “Cachi-cha-cha-chá” y el tradicional “Campana sobre campana navideño”. Mientras, la Banda Xuvenil ofrecerá las piezas “Mistic Legacy” de Larry Clark”, “Celtic Air an Dance Michael Sweeney”, Michael Sweeney “The Rainbow Connection” de Paul Williams y “A Christmas Wish English Tradicional”. Finalmente la BUMM interpretará “Dum Spiro Spero” de Chris Pilsner, “Curtain Up!” Alfreed Reed y el “Dashing Through the snow”, con arreglos Richard L. Saucedo.