Ribadumia y A Illa regularizan su situación contable para optar a ayudas de la Xunta

Casi medio centenar de municipios gallegos no entregaron sus liquidaciones contables de 2020 al Consello de Contas dentro del plazo establecido, por lo que no pueden optar a subvenciones de la Xunta de Galicia. Entre ellos, se encuentran los de Ribadumia y A Illa. No obstante, la situación puede corregirse si se remite la documentación, y responsables de ambas administraciones locales han indicado que entre esta semana y la próxima quedará regularizada su situación contable.

Los ayuntamientos están obligados a rendir sus balances ante el Consello dependiente de la Consellería de Facenda antes del 15 de octubre. Pero a esa fecha, no habían remitido la documentación 47 municipios, el 15 por ciento del total de Galicia. La mayoría son localidades pequeñas, aunque también hay grandes ciudades, como fueron los casos de A Coruña y Ourense. Para fomentar la transparencia, la Xunta obliga a los ayuntamientos desde hace un tiempo a presentar sus balances contables antes de optar a las subvenciones. A Illa y Ribadumia son los únicos municipios de O Salnés y Ullán que han excedido el plazo, y lo atribuyen a la falta de personal y a la acumulación de trabajo administrativo. En todo caso, apuntan que el personal está terminando de remitir la documentación complementaria, por lo que en cuestión de días saldrán de la lista negra y podrán optar de nuevo a cualquier línea de ayuda autonómica. Además, los responsables políticos de ambos municipios indican que el retraso en la entrega de los balances no les ha significado la pérdida de ninguna subvención, puesto que la mayoría de ellas salen a principios de año, y para entonces dan por hecho que estará solventado el retraso. Pilar Martínez La concelleira de Facenda de Ribadumia, Pilar Martínez, explica que las cuentas no se mandaron en plazo, “por la sobrecarga de trabajo” que debe asumir el personal municipal, y recuerda que Ribadumia carece de interventor. En todo caso, señala que el plazo dado por la Xunta terminó a mediados de octubre, y que la corporación municipal aprobó el balance contable el 4 de noviembre, en el primer pleno ordinario que se celebró desde ese momento. Una vez aprobado, hubo que someter la documentación a exposición pública y dar un plazo para la presentación de eventuales alegaciones. Concluido ese periodo, los funcionarios empezaron a volcar los documentos en la plataforma web de la Xunta. “La liquidación ya está subida, y están pendientes de entregar algunos documentos complementarios -indicó Pilar Martínez-. Entre esta semana y la que viene quedará todo entregado”. En todo caso, la edil ha aclarado que este retraso no ha supuesto la pérdida de ninguna ayuda pública, “porque en estos momentos no había ninguna abierta” a la que optase Ribadumia. Carlos Iglesias Carlos Iglesias, alcalde de A Illa, se expresa en términos similares. “El contable ya está trabajando en el volcado de la documentación a la plataforma de la Xunta, y la semana que viene estará remitido todo”. El regidor isleño plantea que cumplir los plazos le cuesta a todos los municipios por la falta de personal y “la lentitud burocrática”, pero aclara que de todos modos, “en A Illa nunca perdimos una subvención por eso”. En 2020, fueron muchos más los concellos que incumplieron los plazos debido a los cierres de los ayuntamientos durante el confinamiento estricto, si bien la Xunta dio entonces una prórroga de más de tres meses para compensar el estado de alarma.