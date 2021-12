La librería Domlópez reparte 90.000 euros en el barrio de O Piñeiriño

La librería Domlópez, en el vilagarciano barrio de O Piñeiriño, celebró en el día de ayer el reparto de hasta 90.000 euros en boletos del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de la noche del jueves. El número 36.183 fue vendido en este punto de venta autorizado por Isabel Domínguez, que ayer recibía de Loterías y Apuestas del Estado el cartel anunciador como lugar donde la fortuna quiso hacer una parada.

Su propietaria, Isabel Domínguez, vendió tres boletos del 36.183, número del primer premio en el sorteo de Lotería Nacional

Reconocía la propia vendedora que “la verdad es que hace mucha ilusión que toque un premio así. Me alegro mucho y sobre todo por los clientes que son los que más contentos están porque les haya tocado. La verdad, es que no sé a quien le ha podido tocar, pero esto siempre ayuda y más cuando las cosas no están muy bien”.

No es la primera vez que la librería Domlópez, ubicada en la calle Camilo José López, se cita con los premios. Uno de ellos fue el que se mereció un boleto del Euromillón que allí se selló en 2014. Por aquel entonces, el agraciado se llevó 35.654,20 euros tras acertar la combinación de 6 números, pero falló en los complementarios.

Reconoce Isabel Domínguez que los 90.000 euros bien podrían ir para cualquier otro destino que no fuese Vilagarcía. Razona al respecto que “estoy en una zona cerca de Fontecarmoa y gente de muchos equipos paran y compran lotería. También tengo buenos clientes del propio barrio y mucha gente que viene de Vilaxoán. La verdad que no sé a quien le pudo tocar”.

Además, el hecho de que el premio terminase en 3, al igual que el número al que está abonado la librería, dejó aún más alegría.