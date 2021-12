Esto es lo que debes hacer en caso de inundación por una rotura de la presa de O Con

El Plan de Emerxencia del Encoro do Con, en Vilagarcía, contempla que en el caso de una eventual rotura de la presa se inundaría “una importante extensión de terreno” que abarcaría la vaguada de O Con desde Castroagudín hasta la Variante Norte, así como los núcleos rurales de O Lago, O Montiño, O Sobreiral y Cea. En la primera media hora la riada también alcanzaría la zona comercial e industrial de la recta de Rubiáns (N-640A) y el suelo urbano comprendido entre esta zona y el puerto en dirección este-oeste y entre la playa de A Concha y Fontecarmoa en sentido norte-sur.

250.000 metros cúbicos de agua

El embalse, construido en 1961, tiene 16 metros de altura y una capacidad para almacenar 0,25 hectómetros cúbicos (250.000 metros cúbicos). Aunque Augas de Galicia asegura que las presas son estructuras “fiables, seguras y monitorizadas en todo momento” y el personal de las mismas ha recibido formación específica en emergencias, por precaución ha elaborado planes de cada embalse de su titularidad a los que recurrir en caso de anegamiento.

La Xunta celebró ayer una reunión telemática con el Concello de Vilagarcía y algunos colectivos de la ciudad para dar a conocer el contenido del Plan de Emerxencias del Encoro do Con.

Colaboración de la población

Como la colaboración de la población es fundamental si ocurre alguna incidencia, Xunta y Ayuntamiento han acordado repartir trípticos y difundir un vídeo informativo entre los vilagarcianos -especialmente entre los que residen en la zona susceptible de ser inundada- para que conozcan los pasos a seguir en caso de emergencia.

¿Qué hacer si se produce una rotura de la presa? Mantenerse alejado de valles y tierras bajas, ríos y embalses, pues son los primeras lugares en anegarse, seguir las instrucciones en todo momento de las autoridades, si escucha el sonido de alerta a través de las sirenas debe dirigirse al punto de encuentro más próximo.

Seis puntos de evacuación

Se han establecido seis: el instituto Castro Alobre, el campo de fútbol Manuel Jiménez, la calle Primeiro de Maio (en Trabanca Badiña), el campo de Berdón, el aparcamiento frente al cementerio municipal de Rubiáns y el de la estación de tren.

Si no es posible llegar a ninguno de estos puntos de evacuación, la población debe trasladarse a los puntos más altos posibles.

¿Qué no debemos hacer? No usar el teléfono innecesariamente para dejar las líneas libres para los servicios de emergencia, no ir a buscar a los niños al colegio porque los centros educativos “tienen protocolos específicos y saben cómo actuar en estos casos”, no utilizar vías afectadas por inundaciones ya que podría quedar atrapado y no llamar al 112 si no es estrictamente necesario.

La sirena suena dos segundos 30 veces para activar la alerta Solo si existe riesgo de rotura se activarán las sirenas instaladas para avisar a la población que vive en la zona inundable en la primera media hora. Se emitirían dos señales: la que marca el inicio de la alerta suena dos segundos (uno ascendente y otro constante) durante 30 veces y la que indica el final del peligro se anuncia con una señal continua durante 30 segundos. Una vez al año Protección Civil hace sonar las sirenas de la presa de O Con a modo de recordatorio para la población.