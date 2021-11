"Homenaje centoleiro" a Romay, Del Bosque y los deportistas olímpicos

La Cofradía do Centolo Larpeiro celebra hoy el día grande de su Gran Capítulo, caracterizado por el hermanamiento con la Cofradía del Vino de Cangas del Narcea y, sobre todo, por el homenaje previsto al exseleccionador nacional Vicente del Bosque (este acto tendrá que esperar hasta el puente de la Constitución) y al exbaloncestista Fernando Romay, designado “embajador centoleiro”.

Un homenaje que forma parte de las jornadas de exaltación del centollo que se llevan a cabo en O Grove y se extiende a los deportistas olímpicos y desde hoy "cofrades de honor", Joaquina Costa Iglesias, David Mascato García, María Teresa Portela, José Alfredo Bea García, María Isabel García Suárez, Carlos Arévalo López y Alfredo García Fernández.

De todo ello van a ser testigos cerca de cuatrocientos cofrades, miembros de cofradías españolas y portuguesas como el Capítulo Serenísimo do Albariño, Cofradía del Respigo de Laredo, Orden del Cangrejo de Asturias y Orde da Ameixa de Carril.

También de la Cofradía del Cordero Segureño de Huescar (Granada), Vinos de Alicante, Queso de Cantabria, Cofradía de la Anchoa de Santoña, Cofradía de la Nécora de Noja, la del hojaldre de Torrelavega, la del bonito del norte de Colindres, Cofradía do Caldo Galego de Mourente, la de Orujo de Potes y Gastrónomos del Yumai.

En la relación de entidades españolas también aparecen la Cofradía del Vino de Ribera del Duero, Orden de la Cigala de Marín, Cofradía del Salmorejo Cordobés, Amigos de los Nabos de la Foz de Morcin y Cofradía del arroz con leche de Cabranes.

Sin menospreciar a los portugueses de Vinho de Carcavelos, Pastinaca da Covilha, Confraria das Papas e Carolos, la de mermelada de Odivelas, la Sabores do Botareu y Confraría da Caldeirada do Peixe de Espinho.

Además de la Confraría do Pao e do Biscoito de Valongo, la de Sabores Poveiros de Povoa de Varzim, Confraria do Espumante de Portugal y Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa e Tâmega.

"Cofrades de Mérito"

En el mismo Gran Capítulo de O Centolo Larpeiro se designará como "cofrades de mérito" a José Luis Casarrubios Rey, Francisco Javier Serrano, Carmen Baena Díaz, María Eloisa Mínguez Alarcón, Ramón Paz Cousido, Ramón Tellado Vila y Pedro Galbán Dios.