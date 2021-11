Durán: “Es imposible decir que no saben nada, cuando tienen todas las imágenes”

“La subdelegada, Maica Larriba, dijo algo que ataca a la inteligencia; por un lado, afirma que no tienen idea de quien puede encontrarse detrás del ataque a mi casa, mientras que, por el otro, se descarta el móvil político. ¿Cómo puede ser eso? Creo que no ha dicho la verdad en una cuestión que a mi familia la tiene muy angustiada”. Con esta frase iniciaba Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova de Arousa, la rueda de prensa de ayer, una intervención en la que cargó contra la subdelegación, lamentó la “lentitud” de las investigaciones y disparó contra miembros de Partido Socialista, como su homóloga de Cambados, Fátima Abal, o el responsable local, Jorge María López.

Para el regidor vilanovés no hay duda de que el ataque que sufrió su vivienda en la madrugada del 13 de septiembre fue por motivos políticos. “No me han lanzado un artefacto incendiario a mi casa por ser médico, pero parece que existe cierto interés en desvincularlo de la política”, explica, antes de asegurar que, desde el 2015, cuando comenzó la crisis por el gobierno de la Mancomunidade, “a mi y a mi familia nos viene afectando una campaña de acoso y odio a la que nadie ha querido poner coto”.

Durán lamentaba ayer “sentirme indefenso, yo y mi familia, al ver como la representante de la seguridad de los ciudadanos en toda la provincia afirma abiertamente que no hay implicaciones políticas mientras yo tengo en las manos las pruebas que si dicen que las hay”.

El regidor mantiene que el ataque que sufrió tiene una vinculación política e insinúa un posible delito de odio desde un perfil social al que siguen Fátima Abal y Jorge María López

Esas pruebas, que en marca en un “más que posible delito de odio”, el alcalde de Vilanova señala la existencia de un perfil falso de una red social que, bajo el epígrafe de “Cipriano de Villanueva” lleva tiempo “atacándome”. Ese perfil cuenta entre sus seguidores con destacados integrantes del PSOE de la comarca, como la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, el responsable del PSOE en Vilanova, Jorge María López, o la diputada provincial Noemí Outeda.

“En una publicación realizada al día siguiente de que se intentase quemar mi casa, tanto Abal como Jorge María le dieron ‘Like’, a una publicación en la que se decía que me había llegado la hora”. Insiste Durán en que publicar eso, al día siguiente de lo ocurrido “es, cuanto menos, un delito de odio, aplaudido por dos socialistas a los que igual hay que pedirles explicaciones y que identifiquen a la persona que está detrás de este perfil que aplaude un atentado”. Toda esa actividad del perfil supuestamente falso ha sido recopilada por los servicios jurídicos del alcalde de Vilanova, que la van a presentar en el juzgado para que se abra una investigación que permita identificar al individuo que se encuentra detrás de ese perfil de varias redes sociales.

Otro paso que pretende dar el regidor es presionar para que se agilice la investigación de la Guardia Civil sobre los causantes del ataque, un apareja de jóvenes de unos treinta años de edad. Para ello, los asesores jurídicos han remitido a los investigadores las imágenes tratadas de una cámara de vídeovigilancia, en la que se aprecia a los individuos lanzando el artefacto incendiario. “Tengo que proteger a mi familia y creo que la investigación va demasiado lenta, han pasado dos meses, tiempo más que suficiente para que me quemen la casa cuatro veces, me gustaría que la investigación fuese algo más rápida”, explica. Es más, el regidor está dispuesto a “hacer públicas las imágenes para que los familiares de estas dos personas y todos los vecinos las reconozcan, van a saber quien, entre el vecindario, quema las casas de los demás”. De hecho, asegura Durán, “le he facilitado una lista de sospechosos a la Guardia Civil por eso espero que, en breve, tengan resultados y encarcelen a esas dos personas”.