El PP asegura que Durán y su familia son víctimas de una campaña de atentados

El otro atentado, el que supuestamente habría sufrido en el coche, Tourís lo engarza con un comentario del Partido Socialista en el pleno de la pasada semana, en el que el PSOE acusaba a Durán de “acosar” a trabajadoras municipales. El teniente de alcalde instaba a la formación a que “identifique a la funcionaria, no vaya a ser que sea la misma que, en los últimos días, le hizo un atentado al coche del regidor”. El camino para identificarla se tomará vía judicial, algo que ya advirtió en su día Gonzalo Durán y que reafirmó ayer Tourís porque “vamos a ir al juzgado”. Eso sí, el edil quiso desvincular este último atentado con el primero.

El Partido Popular evita responsabilizar al PSOE de lo que ocurre pero confía en que la Guardia Civil realice detenciones “sorprendentes”. Tourís asegura que "igual las detenciones acaban sorprendiéndonos"

Lo que quisieron dejar claro todos los ediles que ayer se sentaban en la mesa del salón de plenos de Vilanova para denunciar lo que estaba ocurriendo con Durán es que “no nos van a achicar ni a amedrentar; en política no puede valer todo, y en este caso, existe un claro acoso en los últimos años, que se ha convertido en permanente desde el mes de agosto”. El edil fue contundente al insinuar que el PSOE “quiere ganar en el juzgado lo que no son capaces de conseguir en las elecciones; hablan de que una mujer salió llorando del despacho del alcalde, a ese despacho van todos los días personas a pedirle consejo médico y laboral porque saben que Gonzalo Durán defiende a todos y cada uno de sus vecinos”.

Una de las cuestiones que quisieron dejar claro es que “las familias tienen que estar al margen de la acción política, aunque algunos no parecen entenderlo”.

Tourís no quiso olvidarse de las dos alcaldesas socialistas que, el pasado fin de semana, boicotearon un acto del GDR por iniciarse en Vilanova después de la condena de su alcalde por utilizar “lenguaje sexista” con Carmela Silva, a la que llamó “chacha para todo del anciano Caballero”. Para el edil vilanovés, la alcaldesa cambadesa “no sé si comerá el turrón, pero al Carnaval no llega porque no hay quien la apoye, no es que ella no quiere seguir, es que no quieren continuar con ella; que venga a darle lecciones a Durán, un alcalde que lleva 26 años de trabajo impecable al frente de su concello es una auténtica burla”.

En lo que respecta a la alcaldesa de Meis, Tourís vaticinó que “le queda año y medio como presidenta de la Mancomunidade y tanto ella como la de Cambados no quisieron venir porque Durán es el enemigo a batir, porque estamos ante el mejor alcalde de Vilanova en su historia”.

Además de Tourís, Nuria Morgade se despachó a gusto contra las regidoras de Cambados y Meis, a las que acusó de utilizar políticamente un acto contra la Violencia de Género”. Morgade afirmó que “la Violencia de Género no es un tema para que los partidos hagan política y lo que han hecho nos parece un insulto hacia las víctimas, solo porque no les cae bien nuestro alcalde”.

La edil insiste que “como alcaldesas, nos representan a todas y deben estar a la altura del cargo, y si no son capaces, lo que deben hacer es dejar su cargo y dimitir”. Insiste en que “van de defensoras del feminismo, pero no las escuché decir nada cuando un responsable socialista dijo de mi persona que era la chacha de Durán” por eso no duda en afirmar que “esto es una simple pantomima política”.

Asombro y estupor en el PSOE ante “acusaciones sin fundamento “

El Partido Socialista de Vilanova sacó ayer un comunicado, pocas horas después de la rueda de prensa del grupo popular en el que reconocía asistir con asombro “a las declaraciones de los ediles de esa formación haciéndose las víctimas con acusaciones sin fundamento, con amenazas sin saber a quien y diciendo que las familias tienen que estar al margen de la acción y de la persecución política”. Desde el PSOE insisten en que “causa estupor que lo digan desde las filas del PP, siendo sabedores de que existe una sentencia en firme y reciente en la que se acusa al Concello de Vilanova, presidido por Durán, por desviación de poder y actuar con mala fe discriminando a una trabajadora por ser familiar de un compañero socialista”. La formación considera que lo único que está haciendo el PP es “una cortina de humo para lavarle la cara a Durán, una persona que es machista por sentencia”. La sentencia en la que se “declara claramente un comportamiento machista, debería ser causa de vergüenza para esos ediles que pretenden lavarle la cara a Durán; cuestionarla siendo tan clara, tiene una explicación, y no es otra que aquellos que defienden tal actitud, incluyendo acusaciones con cortinas de humo, solo buscan una recompensa, es decir, esa defensa a ultranza les va en el sueldo a todos ellos”.