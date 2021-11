Unas “Manazas” con el don de la pintura

El emblemático edificio lucense “O Vello Cárcere”, antigua prisión en tiempos de la Guerra Civil y convertido ahora en un referente cultural, es el lugar donde José Luis Vázquez Meijide ha podido hacer realidad el sueño de exponer sus cuadros. A ese indiscutible estímulo, el vilagarciano añade que “este edificio tiene muchísima historia y que mi primera exposición sea aquí, además en la ciudad que yo nací, pues es todavía más gratificante. Lo recordaré todo aún con más cariño”.

Del nombre que le ha dado a la exposición, “Manazas”, al también profesor en el IES A Illa no le cupo ninguna duda. “Me encantaba ese título porque, además de las manos grandes que salen en algunos de mis cuadros, define también mi manera de pintar. Reflejaba un poco esa doble vertiente aunque tampoco de desencantaba nada el nombre de “Aberraciones”, pero al final me gustó más “Manazas” y me quedé con él”.

Mención aparte merece todo lo que ha supuesto para él y su familia el poder ver sus cuadros colgados en las paredes de las antiguas celdas. “Todos los míos estuvieron poniendo alcayatas, trasladando cuadros, haciendo las tarjetas y colaborando con absolutamente todo. La verdad es que yo pongo los cuadros, pero mis familiares hicieron absolutamente todo el resto para que esta exposición fuese posible”.

En este sentido, “Mei” tuvo un aparte para su prima Sara Meijide, “está más implicada que yo mismo. Se encargó de poner en marcha mi web y colabora en todo para que la exposición y las que vengan pues queden lo mejor posible. Hasta me ayuda a promocionar “Manazas” a nivel de redes y medios”.

Pero con quien todavía tiene un detalle más especial el pintor vilagarciano, con el permiso de su mujer y su hijo, es con sus propios padres, Sara y José. “La exposición se la dedico a ellos por vivir por y para sus hijos”, reconoce un emocionado José Luis Vázquez Meijide.

Mi único objetivo es seguir disfrutando de la pintura y si tengo la suerte de que le guste a la gente, pues doble alegría José Luis Vázquez Meijide - Pintor

Así, sobre las paredes de “O Vello Cárcere” cuelgan un total de 49 cuadros que están recibiendo muy buenas críticas. Desde el 2 de noviembre y hasta el 7 de enero, “Manazas” estará a disposición de todas aquellas personas que quieran apreciar las altas capacidades artísticas del vilagarciano. Incluso reconoce que “estoy hasta un poco sobrepasado porque también voy a exponer después en otro lugar de referencia como es el Liceo de Noia al terminar en Lugo”. Aún con todo ello, Meijide no vacila al afirmar con rotundidad que “mi primera afición sigue siendo el deporte”.

A la espera de poder exponer en Vilagarcía

Que la primera exposición de José Luis Vázquez Meijide haya sido en Lugo ha sido una confluencia de factores, algunos incluso fuera de su control. Y es que la primera intención a la hora de mostrar sus cuadros pasaba por hacerlo en la sala Rivas Briones. Antes incluso de estallar la pandemia, el vilagarciano había solicitado al Concello de Vilagarcía una sala donde poder exponer.

Por circunstancias desconocidas, la respuesta a la solicitud fue dilatándose en el tiempo, hasta el punto que todavía hoy no tiene contestación. Entre medias surgió la posibilidad de contar con las celdas de “O Vello Cárcere” y no lo dudó. Con la esperanza de poder mostrar sus cuadros en Vilagarcía en un futuro no muy lejano, Meijide lo tiene claro de cara a lo que venga. “Mi único objetivo es seguir disfrutando de la pintura y si tengo la suerte de que le guste a la gente, pues doble alegría”.