Sin becada ni conejo, buenos son faisanes y perdices

Son muchos los cazadores arousanos que anhelan abatir algún ejemplar de esta ave que se reproduce en la Europa continental, las islas Británicas, una franja a lo largo de Asia central y cerca del Mar Negro, centrando su cría en España en la franja norteña, desde Galicia hasta Cataluña, según explican en la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

“Cuantos estamos esperando ansiosos la llegada de la becada, que es la especie reina de la pluma, no lo tenemos nada fácil este año, ya que es un ave que suele llegar en invierno procedente del norte y que hasta ahora no está apareciendo porque no hace demasiado frío, y, sobre todo, porque no se registraron grandes nevadas en Europa”, explica Juan Javier Doce Pérez.

Este arousano es un conocido y experimentado cazador, socio de los cotos de Cambados y Ribadumia, que ayer, en el momento de ser consultado, acababa de cobrar tres piezas: un faisán macho y dos perdices, abatidos cerca del campo de fútbol de Castrelo.

"Cada vez hay menos pluma"

Al ser preguntado por su balance de la temporada de caza, ahora que se cumple un mes desde su inicio, destacaba esa ausencia de becada y explicaba que “la pluma es lo único que está salvando la campaña, y eso que cada vez queda menos”.

Lo que quiere decir es que faisanes, perdices y especie similares sirven para maquillar resultados, pues apenas hay rastro del conejo.

En ello abunda Jesús Beloso (Suso), presidente de la sociedad de caza Karsita, en Vilagarcía. “La pluma está aguantando un poco más, al menos mientras no se arrima a las casas, pero el conejo vuelve a brillar por su ausencia”, resume.

Este cazador detalla que “la población de conejo está demasiado castigada a causa de las enfermedades, y aunque los cazadores van a seguir hasta el 6 de enero, el resultado está siendo bastante pobre”.

Abundando en ello explica que “ahora hay que hacer un trabajo continuo de ‘siembra’ de conejos, un año tras otro, para conseguir encontrar algo cuando comienza la temporada; pero no hay duda de que mientras el conejo no se haga inmune a los virus no hay nada que podamos hacer salvo repoblar”.

Termina diciendo que en la comarca “llevamos seis o siete años así, sin poder conseguir una población estable de conejo, de forma que cuando consigues disponer de algunos sabes que van a morir en cuestión de semanas”.