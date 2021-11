Una vida virtual detrás de un volante

Su lugar de trabajo es un enorme simulador en su vivienda de Cambados donde llega a pasar más de ocho horas al día entrenándose para enfrentarse a los mejores pilotos virtuales, en unas carreras en las que ha llegado a ser top 9 mundial y en las que rara vez ha bajado del top 20. El cambadés Pablo López lleva en este mundo desde 2008 pero comenzó mucho antes a disfrutar de la adrenalina que ofrece la velocidad cuando era tan solo un crío y solo quería coches como regalo. En la consola de su hermano mayor descubrió que conducir virtualmente mantenía viva esa pasión que crecería todavía más cuando comenzó a utilizar simuladores en ordenadores.

Con 34 años de edad, el cambadés lleva más de una década siendo una de las grandes referencias españolas en los i-Racing, donde ha llegado a ser top 9 mundial y rara vez ha bajado del top-20, siendo piloto oficial de Ford y entrenador de la empresa Virtual Racing School.

Los simuladores como el que posee López recrean a la perfección las condiciones de los circuitos reales, e incluso, la presión de los neumáticos o las vibraciones que transmite el asfalto al volante, tan solo faltan el olor a gasolina y las fuerzas G que sufren los pilotos en las carreras convencionales, pero “el resto es exactamente igual, es conducción pura y tal es así que todos los pilotos entrenan con programas virtuales para coger buenos hábitos en circuitos y extender las horas de acoplamiento al coche sin dañar el material, e incluso, compiten en línea”.

Los “i-Racing” antes de la pandemia quizás no eran los “e-Sports” destacados, como ocurre con la “League of Legends” o los “shooters”, pero a raíz del encierro obligado hubo un boom al que se sumaron numerosos pilotos convencionales lo que los dio a conocer entre el gran público. “El nivel ha subido muchísimo y se ha profesionalizado mucho, con corredores que cuentan con sus propios ingenieros de pista reales, eso obliga a entrenar más, y se puede hacer, porque no cuesta dinero”. Entre esos pilotos convencionales el que más le ha llamado la atención a la hora de correr en competiciones virtuales ha sido Max Vertappen que “en una competición donde existe una gran igualdad entre los coches que se utilizan, donde sacar una milésima de segundo a un rival cuesta mucho, el llegó a sacar al segundo dos décimas, que es un auténtico mundo”. A pesar de no estar físicamente en los circuitos, eso no le ha impedido contar con grandes amigos entre los pilotos convencionales aficionados a los simuladores, como es el caso de Álex Palou, ganador de la Indi Car y compañero de equipo en muchas carreras virtuales. Con otros como Dani Juncalella también ha conseguido ganar las seis horas de Spa compartiendo coche con el portero Miguel Ángel Moya. Al cierre de esta edición, López se encontraba compitiendo en el circuito de Nurburgring en un Le Mans Oreca del Team Fordzilla en el que compartía conducción con los portugueses Nuno Pinto y Rafael Lobato.